Boletim 13/04: AL tem 58 casos confirmados da Covid-19 e 4 óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa, nesta segunda-feira (13/4), que Alagoas tem 58 casos confirmados e quatro óbitos por Covid-19. Os dados constam no Boletim Epidemiológico 38, que aponta, também, a ocorrência de 316 casos em investigação e 664 descartados.

Quanto aos óbitos, todos ocorreram em Maceió, segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs). O primeiro óbito por Covid-19 em Alagoas foi o de um aposentado de 64 anos, confirmado no dia 31/03.

Já a segunda morte em Alagoas por Covid-19 foi a de um aposentado de 78 anos, e a confirmação ocorreu no dia 03/04. A terceira morte ocorreu na quarta-feira (8/4), tendo como vítima uma aposentada de 77 anos. Já o quarto óbito, de um idoso de 79 anos, ocorreu na madrugada do domingo (12/4), na Santa Casa de Maceió.

Dos 58 casos confirmados, 51 residem no Estado, sendo 47 em Maceió e quatro no interior, uma vez que Porto Real do Colégio tem um caso, Marechal Deodoro aparece com dois e Palmeira dos Índios também tem um caso. As outras sete pessoas que testaram positivo para a Covid-19 em Alagoas, residem no Rio de Janeiro (2), em Brasília (2) e em São Paulo (3).



Fim do Isolamento – O Boletim Epidemiológico 38 aponta que, dos 58 casos confirmados em Alagoas para a Covid-19, 14 já finalizaram o isolamento domiciliar, não apresentam mais sintomas da doença e, portanto, estão curados.

Quarto óbito – O Estado registrou no domingo (12/4), o quarto óbito por Covid-19, segundo aponta o Boletim Epidemiológico 38, emitido pela Sesau na noite desta segunda-feira (13/4). A vítima foi um aposentado de 79 anos, que residia na capital alagoana e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Coronariana da Santa Casa de Misericórdia de Maceió.

Segundo o Cievs, o aposentado era hipertenso e não tinha histórico de viagem para fora do Estado. Conforme o prontuário médico da vítima, ela apresentou os primeiros sintomas do novo Corononavírus na terça-feira (7/4), com dispneia (dificuldade para respirar) e alteração da ausculta pulmonar.

Após ser internado apresentando sintomas da Covid-19, o Cievs foi informado e notificou o caso suspeito. A coleta de material biológico para a realização de exame no Laboratório Central de Alagoas (Lacen/AL) ocorreu na sexta-feira (10/4) e o resultado do exame de PCR apresentou resultado positivo para o novo Coronavírus. Na madrugada do domingo (12/4), o aposentado não resistiu às complicações da doença e evoluiu para óbito.

BAIXE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO