Caitlin Clark admite onde ela é fraca na WNBA e por que precisa melhorar

Caitlin Clark fala sobre se adaptar à WNBA, se distanciar, se encaixar e ser ela mesma. As equipes da WNBA começaram a tomar medidas para capitalizar a popularidade de Caitlin Clark.

Alguns estão reservando locais maiores para quando Clark e o Indiana Fever vierem à cidade. O Las Vegas Aces e o Washington Mystics transferiram seus jogos contra o Fever para arenas maiores. Os números que Clark gerou na faculdade indicam que é uma jogada inteligente.

Clark fará sua estreia na pré-temporada na noite de sexta-feira em Dallas – um jogo que já está esgotado.

“Acho que a fisicalidade provavelmente será uma das coisas mais importantes para mim. De certa forma, isso me lembra o jogo internacional. O jogo internacional é muito, muito físico. Obviamente, o jogo universitário, foi físico para até certo ponto, mas as pessoas com quem vou jogar nesta liga são mulheres adultas e muito fortes. Você vai levar uma surra. As pessoas vão te defender com força. Estou levando a bola para a quadra. E acho que apenas me acostumar com a fisicalidade do jogo provavelmente será uma das maiores coisas a superar, apenas mentalmente, mas também fisicamente, vou ter que ficar mais forte. Obviamente, é difícil fazer isso vindo da faculdade e gostar de começar uma nova temporada. Há um limite para o que você pode fazer na sala de musculação, mas acho que à medida que minha carreira se desenvolve, você sabe, fico fisicamente mais forte e, você sabe. , sendo capaz de me segurar.”

“Definitivamente será um ajuste, mas, você sabe, é o que é. Acho que o CBA está em fase de renegociação após a temporada, podemos optar por não participar, e certamente o novo acordo de direitos de mídia terá um grande impacto sobre isso também. Então, neste momento da minha carreira, e em toda a WNBA, é o que é, tenho certeza que todo mundo diria que adoraria voar fretado o tempo todo. problemas, mas acho que a organização Fever fez um ótimo trabalho ao se antecipar às coisas; haverá muitos seguranças viajando conosco. E eu acho que isso vai causar alguns problemas, talvez, porque a popularidade da nossa liga continua a crescer. Ter que navegar pelas viagens com isso, mas ao mesmo tempo, como você sabe, isso é algo positivo que você deseja. que as pessoas fiquem entusiasmadas com o nosso jogo, então espero que isso mude em um futuro próximo, mas por enquanto, é exatamente o que é.”