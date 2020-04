Como faço para colocar meu conteúdo com qualidade na internet?

O YouTube e os grandes canais de streaming se tornaram uma das principais formas de consumir entretenimento da atualidade, e virtualmente qualquer um pode criar seu próprio conteúdo e publicá-lo. Fazer isso com qualidade, porém, é o que diferencia alguém que vai ser visto e ouvido de alguém que vai passar despercebido.

Claro que material relevante, novas ideias e equipamento técnico de qualidade são meio caminho andado para um vídeo ou canal de sucesso, mas saber o que fazer com o seu material é essencial. Não adianta nada entender profundamente de um assunto se você não sabe como postá-lo de maneira que seja interessante e que prenda os leitores.

Neste artigo vamos mergulhar de cabeça em dicas de como produzir, editar, postar e promover conteúdo de vídeo na internet em termos bem práticos.

Editando e publicando

Já sabe do que vai falar e está certo de como fazer tudo funcionar? Maravilha. No caso de textos, não é preciso muita técnica com softwares, mas estar confortável com a linguagem e as ferramentas de revisão é ótimo. Se for vídeo, a melhor coisa é aprender a editar.

Foi-se o tempo em que apenas experts formados podiam mexer num programa de edição e fazer um trabalho bom. Mesmo quem não é profissional ou quer apenas fazer isso como um hobbie pode acessar um aplicativo para editar video, como o Filmora9, e explorar as possibilidades.

Lembre-se que um conteúdo bem-feito e editado é uma parte enorme de todo o trabalho. Ninguém quer ver um vídeo amador e sem cortes quando estiver procurando sobre certo tema, e oferecer algo feito de maneira bem profissional, mesmo que você (ainda) não seja, é o melhor caminho para entrar numa área que cresce sem parar e oferece possibilidades infinitas.

Por que eu preciso disso?

A internet é um mundo sem fim de informações e dados, mas poucos privilegiados conseguem relevância de verdade dentro dos seus respectivos segmentos. Qualquer um pode pegar o celular, usar a câmera frontal para fazer um monólogo de 50 minutos e em seguida fazer o upload dele no YouTube ou no Facebook.

A chance de sucesso, se for feita simplesmente assim, é minúscula. Acima do conteúdo bruto, a forma é essencial para ser visto online, porque algoritmos de indexação existem e funcionam, quer gostemos ou não. Saber mais sobre SEO, por exemplo, é um passo essencial para quem quer ser lido, visto e/ou ouvido.

Antes de chegar lá, porém, é preciso lembrar que devido ao atual cenário da pandemia as empresas de tecnologia, em especial as plataformas que dão acesso a vídeos estão a poupar a banda larga reduzindo a qualidade dos vídeos, como é o caso da Google com as Nest Cam.

Mas durante a edição, é importante dar um passo atrás e pensar: se meu conteúdo é interessante e relevante, como eu faço para apresentá-lo de uma forma que prenda a atenção do meu espectador? Aí entra a magia da edição, sobre a qual iremos falar a seguir.

O que eu posso aprender online?

Se a internet é um oceano de informações, como falamos, é claro que você também vai encontrar, e com bastante facilidade, material bom e ruim sobre todo e qualquer assunto imaginável. Antes de entrar nessa dança, portanto, a melhor coisa é aprender sobre a música que todos estão dançando, digamos.

A primeira coisa a fazer é descobrir se o nicho que você quer explorar já não está saturado. Vamos imaginar que você seja um entusiasta do futebol e quer falar sobre isso: tudo bem! O problema é que já existem jornais online, sites e blogs à exaustão que exploram esse tema de maneira ampla e genérica.

O legal, então, é explorar algum nicho que ninguém ainda faz, ou onde falta concorrência com qualidade. Ao invés de falar sobre futebol de maneira genérica, você pode falar, digamos, sobre campeonatos de várzea, ou então se especializar em um país com pouca cobertura ou mesmo divisões deixadas de lado (Série C, estaduais de divisão inferior).

Não importa o tema, importa que seja original e que, acima de tudo, que as pessoas tenham um motivo para clicar e permanecer na página que tiver sido criada.

Para fazer isso, o primeiro passo é sempre a pesquisa. Torne-se um expert tanto quanto for possível no tema que você queira explorar no seu canal de YouTube, site, blog ou o que quer que seja. Saber escrever bem é o passo inicial, mas saber usar corretamente palavras-chave, ferramentas de SEO (search optimization engine) para garantir uma posição boa na pesquisa do Google, redes sociais e técnicas de edição de vídeo e áudio são o que diferenciam pra valer.