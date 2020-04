Motivo é de um vazamento constatado por funcionários do SAAE Penedo

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo – SAAE emitiu um comunicado nesta quinta-feira, para avisar aos consumidores da parte alta de Penedo que faltará água neste mesmo dia, devido a um vazamento.

Confira nota na íntegra:

A direção do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo, Informa aos consumidores de toda parte alta, exceto as abastecidas por poços, que nesta quinta-feira dia 30/04/2020, suspenderá o fornecimento de água para realizar o conserto de dois vazamento, sendo um deles na Rod. Eng. Joaquim Gonçalves de frente a Vitor Móveis e o outro na Rua da Aurora, a partir das 13:00h.

A previsão do retorno do abastecimento será após a conclusão dos serviços.

Penedo 30 de Abril de 2020

No domingo, na mesma localidade, também será suspenso o serviço, dessa vez para manutenção e limpeza nos decantadores do SAAE.

