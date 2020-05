Como comprar ações na Netflix?

A Netflix foi fundada em 1997 por Reed Hastings e Marc Randolph. Naquela época, a Netflix era uma empresa de aluguel de DVDs postais. Os usuários podiam escolher quais filmes queriam alugar e, em seguida, a Netflix entregava o DVD diretamente na porta do cliente.

Reconhecendo rapidamente que o setor de aluguel de filmes estava caindo lentamente, Hasting e Randolph lançaram o serviço de streaming digital.

Após cinco anos, a empresa decidiu abrir seu capital ao optar pelo mercado de câmbio NASDAQ. Quem comprou ações da oferta pública de ações pagou apenas US $ 15 por ação.

As mesmas ações atingiram um recorde de US $ 411 em meados de 2018, representando um aumento de 2600% em relação ao preço inicial de IPO.

A grande maioria do modelo de negócios da Netflix concentra-se em seu serviço de assinatura. Para reter clientes e atrair novos assinantes, a empresa aumentou seu foco no conteúdo original com filmes, séries e documentários de ponta.

Por que investir em ações da Netflix?

Antes de aprender Como comprar ações da Netflix, é importante saber por que é conveniente fazer esse tipo de investimento. Abaixo, você encontrará alguns dos motivos pelos quais as ações da Netflix podem ser lucrativas para investir:

• Grande potencial: embora as ações da Netflix tenham crescido a níveis exponenciais desde sua listagem pública em 2020, ainda há um grande potencial positivo que os acionistas esperam. Apesar de a demanda por transmissão ainda ser mínima em comparação aos serviços tradicionais de televisão e cabo, a diferença está diminuindo ano após ano.

• As assinaturas continuam aumentando: considerando que a indústria de streaming de conteúdo deverá valer mais de US $ 30,4 bilhões até 2024, não é surpresa alguma que a Netflix tem ampla concorrência, mas ainda é a protagonista. Dominante no campo, o que é evidente no número crescente de assinaturas da empresa.

• Maior foco no conteúdo digital: embora o Netflix tenha sido lançado pela primeira vez em 1997, não foi até 2010 que o provedor de streaming lançou seu primeiro filme original. No entanto, hoje sua oferta de conteúdo original para programas de TV, documentários e filmes agora representa 40% de toda a sua biblioteca.

Qual é o procedimento para comprar ações da Netflix?

1) Encontre uma boa corretora on-line: uma das características de uma corretora on-line são as ações às quais eles têm acesso. Nem todas as corretoras permitem que você compre ações da Netflix simplesmente porque eles não têm acesso ao NASDAQ; portanto, certifique-se de procurar um que atenda a essa condição e possa fazer o investimento.

2) Abra sua conta de corretor: Depois de encontrar uma corretora on-line adequada, você deve abrir uma conta. Isso é muito parecido com uma conta bancária normal e a abertura geralmente é um processo totalmente online. Em alguns corretores, é tão rápido quanto abrir uma nova conta de email, mas em outros corretores leva alguns dias para que os dados sejam verificados.

3) Depositar dinheiro em sua conta: você deve ter dinheiro em sua conta para comprar as ações da Netflix. Para isso, o dinheiro deve primeiro ser depositado na corretora. Isso geralmente é muito fácil e rápido, ainda mais fácil do que abrir sua conta de corretagem. A maneira mais comum de depositar seu dinheiro é por transferência bancária e cartão de crédito / débito. Em certos corretores, você pode depositar dinheiro em sua conta de diferentes carteiras eletrônicas.

4) Compre as ações da Netflix: Agora, o que você precisa fazer é pressionar o botão para comprar as ações da Netflix. Entre na sua corretora on-line, pesquise ações da Netflix, insira o número de ações que deseja comprar e selecione ‘comprar’.

5) Verifique regularmente a posição das ações: você não terminou depois de comprar suas ações da Netflix. O controle de seus investimentos agora é fundamental. Isso basicamente significa seguir sua estratégia de investimento.