Empresário mantido em cárcere em Arapiraca por 3 mulheres é libertado

Policiais conseguiram estourar um cativeiro e libertar um empresário, de 64 anos, que estava sendo mantido em cárcere privado, na tarde de ontem, 13, em uma residência no bairro Novo Horizonte, em Arapiraca.

Segundo informações de populares, o empresário, identificado como João, estava em cárcere há quatro meses. Ele estava sendo mantido no local por três mulheres, que foram presas no local.

As mulheres teriam sacado cerca de R$ 300 mil da conta do idoso, após ele vender uma residência no valor de R$ 200 mil. A vítima possuía uma empresa no Centro de Arapiraca e estava sendo considerado desaparecido.

Com informações do Já É Notícia