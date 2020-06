Tem festa junina, sim senhor! É o que promete o cantor Luis Morall na noite desta quarta-feira, 24 de junho, a partir das 20h, Dia de São João, com a live ‘Arraiá do Morall’.

A transmissão será ao vivo, produzida pela BoaTV e transmitida pelo canal oficial do Youtube do cantor (https://www.youtube.com/channel/UCi2NKXJ_B81LPtQ2Nj4dY8Q). Como todos sabem, o evento tomou todas as prevenções necessárias e preventivas da COVID-19, só estarão no local pessoas que irão trabalhar para que tudo aconteça da melhor forma.

Confira o link ao vivo:

A live será também solidária e arrecadará doações para famílias carentes. Haverá também participações especiais para abrilhantar ainda mais essa festa junina virtual.

