Polícia divulga imagens do momento de assassinato em Maceió

A Polícia Civil de Alagoas já obteve as imagens do assassino de Josivaldo da Silva, Santos, de 35 anos, morto a tiros na manhã de ontem (17) no bairro do Poço, quando seguia para o trabalho em uma bicicleta. A vítima foi perseguida e morta.

O crime assustou quem transitava pela avenida no momento e provocou correria, com as pessoas tentando se esconder nos estabelecimentos. De acordo com testemunhas, Josivaldo da Silva Santos, 35 anos, seguia para o trabalho quando foi abordado pelos ocupantes de um Polo de cor azul, cuja placa não foi anotada. A vítima foi atingida pelo primeiro tiro, tentou correr, mas foi alvejado com mais três e caiu sem vida. A vítima veste camiseta e bermuda e uma mochila nas costas e nada foi levado, o que pode levar a polícia à descartar latrocínio (roubo seguido de morte).

Ainda na local do crime, testemunhas informaram à reportagem que o assassino vestia calça jeans e camisa azul e que teria em um veículo Polo de cor azul e placa não anotada. As imagens foram registradas por câmeras de segurança de empresas instaladas no local.

Agentes da Delegacia de Homicídios estiveram no local do crime e conversaram com familiares da vítima, que não tinha registro policial. Com as imagens, a polícia deve chegar mais rapidamente ao assassino. O caso está sendo investigado pela DHPP.

Fonte: Alagoas24horas