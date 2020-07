Como a tradição britânica de apostar se tornou um negócio bilionário

País reúne atividades na loteria nacional e em casas de jogos tradicionais

As apostas esportivas Brasil estão crescendo e se tornando uma maneira rápida e eficaz de muitas pessoas garantirem uma renda extra. A prática no país, entretanto, ainda não é totalmente regulamentada. Por isso, jogadores precisam visitar sites e plataformas que estão no exterior.

Mas, se no Brasil o modelo de negócio ainda está começando, na Inglaterra a situação é outra. O país é um dos pioneiros no sistema de aposta, com grande influência em times de futebol e no patrocínio de equipes, por exemplo.

A rainha Elizabeth I introduziu loterias na Inglaterra em 1569. O prêmio incluía 5.000 libras e imunidade a crimes menores. No entanto, a loteria nacional terminou no início de 1800, quando os consumidores não podiam pagar o custo do ingresso. As loterias permaneceram extintas na Inglaterra até 1993.

Na Inglaterra, as apostas historicamente assumiram muitas formas, e várias se mostraram extremamente informais. As pessoas apostavam que poderiam fazer proezas estranhas, como andar a cavalo para trás por longas distâncias. As apostas tornaram-se uma maneira de as pessoas gerarem renda, provando que possuíam incrível resistência, velocidade ou habilidade.

Os clubes de jogos permitiram que membros ricos da sociedade se reunissem sobre mesas de jogos, e, embora os britânicos tenham desaprovado publicamente o negócio durante muitos anos, a prática continuou a ser realizada. Com a Lei de Apostas e Jogos sancionada em 1960, o Parlamento formalizou lojas de apostas e apostas em jogos de habilidade.

Atualmente, 9.128 lojas de apostas operam no Reino Unido. Mais da metade da população britânica adulta joga, com mais homens jogando do que mulheres. Pessoas entre 18 e 24 anos, de fato, representam o grupo de jogadores que mais cresce. Essa estatística pode remontar ao crescente interesse no jogo online, que naturalmente poderia atrair mais as pessoas mais jovens.

O jogo on-line representa a maior parte da receita em 5,6 bilhões de libras, cerca de 38,8% do gasto total . Isso inclui coisas como apostas em cassinos ou aplicativos e jogos de bingo. Depois disso, as apostas feitas pelos clientes nas lojas de apostas geram 3,2 bilhões de libras.

Alguns dos empreendimentos de jogo modernos mais populares da Inglaterra incluem apostas em corridas de animais, apostas esportivas, máquinas de jogos online e terrestres e caça-níqueis. De acordo com a pesquisa mais recente da Comissão de Jogos de Azar, 6% dos homens e 2% das mulheres participaram de apostas online.