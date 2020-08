Rizicultores do Baixo São Francisco promovem início do plantio de arroz

Na manhã desta sexta-feira (14), rizicultores que têm lotes no Povoado Soldeiro em Neópolis, iniciaram o plantio do arroz, onde alguns ainda estão preparando a terra para jogar o arroz, mas muitos já fizeram o plantio no começo do mês.

Segundo o Rizicultor Marcos Costa, a expectativa para o plantio do arroz esse ano é boa, isso se dar, devido a situação do valor atual da saca do produto e do tempo que está favorável para o plantio. Vale ressaltar que por conta disso, os rizicultores estão investindo nos lotes, gerando emprego e renda no povoado.

Os rizicultores só pedem para que o Distrito de Irrigação do Perímetro Cotinguiba/Pindoba (Dicop), limpe o canal de escoamento das águas dos lotes que está prejudicando o plantio, onde o rizicultor Maurício da Silva (Uego), diz já ter jogado o arroz em seu lote duas vezes e perdeu o produto devido a situação da água que se encontra no mesmo.

Informações Ed Sousa