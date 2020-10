Concurso Prefeitura Municipal de Meridiano SP 2020 tem cronograma alterado

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Meridiano retifica edital de concurso público para preenchimento de 09 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso foi retomado e agora as provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) estão previstas para dia 8 de novembro e a prova prática com previsão para o 8 de dezembro de 2020.

As oportunidades são para os cargos de Encarregado do Controle Orçamentário e Financeiro (1); Encarregado do Departamento Pessoal (1); Arquiteto; Assistente Técnico Administrativo; Atendente; Auditor de Controle Interno (1); Auxiliar de Serviços Administrativos; Auxiliar e Técnico de Enfermagem; Auxiliar e Técnico de Enfermagem – Povoado Santo Antonio do Viradouro; Controlador de Frota Municipal; Cozinheira; Cozinheira – Povoado Santo Antonio do Viradouro (1); Lavador de Autos; Monitor de Sala; Motorista; Motorista do Povoado Santo Antonio do Viradouro; Operador de Equipamentos Rodoviários; Orientador Social; Pedreiro; Psicólogo – Jornada Integral; Responsável pelo Setor de Compras, Almoxarifado e Patrimônio (1); Serviços Gerais (2); Tesoureiro; Trabalhador Braçal Masculino; Tratorista; Visitador Domiciliar; Encarregado do Setor de Informática; Encarregado do Setor de Licitação; Engenheiro Civil (1); Escriturário; Faxineira; Faxineira – Povoado Santo Antonio do Viradouro; Fiscal Tributário; Inspetor de Alunos; Lançador e Controlador de Arrecadação (1)

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.049,47 e R$ 4.624,25, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 25 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora PROAM. O valor da inscrição varia entre R$ 40,00 e R$ 80,00.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais e atualidades; mais prova prática.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.



Informações do concurso