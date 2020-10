A Polícia Federal usará drones em todos os estados brasileiros a fim de auxiliar os policiais na prevenção e repressão de crimes eleitorais.

Visando aumentar a segurança nas eleições, a Polícia Federal utilizará mais de 100 aeronaves remotamente pilotadas como ferramenta para inibir a prática de crimes eleitorais durante o pleito de 2020. Os equipamentos serão alocados em municípios estratégicos em todo o território Nacional.

Os drones irão sobrevoar as zonas eleitorais ajudando a fiscalizar e combater crimes como boca de urna e transporte de eleitores. Os equipamentos trazem tecnologia de ponta e são capazes de tornarem-se imperceptíveis ao voar em elevada altitude.

As imagens capturadas serão transmitidas a uma equipe da Polícia Federal que estará preparada para adotar as medidas cabíveis diante de atividades suspeitas.

Com isso a instituição visa cumprir seu mister de polícia judiciária eleitoral, garantindo um pleito seguro para que os cidadãos possam exercer o seu direito de sufrágio.

Na próxima terça-feira, a Polícia Federal em Alagoas fará um treinamento, às 10h, nas imediações de sua Sede, localizada na Av. Walter Ananias, 705, em Maceió/AL.

Para maiores detalhes sobre o treinamento simulado, o veículo de comunicação poderá acompanhá-lo e deverá entrar em contato com a Comunicação Social da Polícia Federal em Alagoas.

Por Assessoria