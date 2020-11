Em Penedo, homem pula muro após ser baleado

A vítima só pediu socorro após 2h escondido

Foi por volta das 0h20 desta quarta-feira, 04 de novembro, que policiais do 11º BPM foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na Rodovia Mário Freire Leahy, parte alta de Penedo.

De acordo com informações da própria polícia, um homem de 28 anos estava na rodovia por volta das 22h quando foi surpreendido por um veículo não identificado onde um dos passageiros disparou contra o mesmo, vindo atingir a vítima.

Com os disparos de arma de fogo, o homem, mesmo baleado, conseguiu se esconder pulando um muro. Ele ficou lá até as 0h quando, após se sentir seguro, pediu socorro. Ele foi encaminhado para UPA de Penedo pela equipe do SAMU.

Com informações do 11º BPM