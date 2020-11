Mais jovem vereador eleito em Neópolis promete trabalhar pelo povo

Renovação da Câmara Municipal foi de 70%

Os neopolitanos mostraram a insatisfação com a atual Câmara Municipal de Neópolis. Os eleitores surpreenderam e retiraram 70% dos vereadores que dessa atual legislatura.

O destaque ficou por conta do então candidato e agora vereador eleito, Luís Amorim (PL), 29 anos, que surpreendeu e foi eleito o mais jovem vereador da legislatura com 448 votos, além de ter sido o 4º colocado geral entre os 11 parlamentares da Capital do Frevo, em uma coligação que o fez disputar diretamente contra 5 vereadores com mandato.

A vitória de Luís Amorim foi celebrada pela juventude neopolitana, que encontrou no jovem a oportunidade de ser representada com pautas que atendam diretamente aos interesses da nova geração.

“Fiz uma campanha limpa, com pé no chão e com o apoio de pessoas humildes, mas que viam em mim uma possibilidade real de fazermos história em Neópolis. Agora, vou trabalhar muito para compensar tamanha confiança depositada pelas pessoas”, exaltou o vereador eleito.

Confira aqui como ficou o quadro dos novos vereadores que assumirão a partir de 1º janeiro de 2021: