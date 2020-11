Uma refeição preparada com alimentos naturais e viável para inclusão no cardápio da merenda escolar. Com esses objetivos em mente, merendeiras que trabalham em escolas da Prefeitura de Penedo apresentam receitas na creche escola Menino Jesus, situada no bairro Santa Luzia.

Na cozinha da unidade que funciona como local provisório da gestão da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em função das obras em sua sede, merendeiras das escolas Vereador Manoel Soares de Melo, Cônego Teotônio Ribeiro e Hanna Bertholet irão preparar os pratos na tarde da próxima quinta-feira, 19.

Das três receitas, uma delas representará Penedo na segunda edição do Concurso de Merendeiras.

“Foram inscritas doze receitas de escolas de nossa rede para a etapa municipal e três passaram para a fase que acontece na quinta-feira”, explica Carla Sampaio, nutricionista da Semed Penedo sobre a etapa local do projeto que incentiva a oferta de alimentação saudável nas escolas e a produção de alimentos no âmbito agricultura familiar.

O Concurso de Merendeiras é promovido pelo Sebrae Alagoas, em parceria com o Senac e os municípios integrantes do Projeto Cidade Empreendedora (Penedo, Arapiraca, Coruripe, Delmiro Gouveia, Maceió, Campo Alegre, Maragogi, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema e São Miguel dos Campos).

A melhor receita de cada cidade avança para a etapa final que acontece em Maceió, no dia 04 de dezembro. De acordo com o Sebrae Alagoas, a comissão julgadora avalia o sabor, a criatividade (inovação e originalidade), a aparência e a textura de cada prato.

Além disso, os critérios do concurso exigem que os alimentos utilizados sejam regionais e oriundos da agricultura familiar, com o mínimo de processamento industrial nos itens de cada. As premiações variam de R$ 500,00 a R$ 5.000,00 para merendeiras e nutricionistas da escola vencedora da etapa estadual.

Divulgação Departamento de Comunicação da Prefeitura de Penedo

Por: Fernando Vinícius