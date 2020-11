Neste domingo, 22, por volta das 22h41, policiais do 11º BPM de Porto Real do Colégio, receberam uma denúncia anônima onde relatava que estava havendo pertubação do sossego alheio devido a um som automotivo que estava num local conhecido como Espetinho do Rodrigo, na Rua Capitão Vieira, em Porto Real do Colégio.

Prontamente os policiais se dirigiram até o local, localizaram o proprietário, identificado pelas iniciais E. V., 50 anos, e comunicaram o mesmo que o som seria apreendido.

Foram recolhidos: 02 GRAVES STRIKE 18’ POLEGADA STRIKE 4.5 01 MEDIO DE 12’ HARD POWER 01 TWEETER SELENIUM 01 CORNETA SELENIUM 01 APARELHO DE SOM AUTOMOTIVO PIONEER 01 BATERIA AUTOMOTIVA SEM DESCRIÇÃO 01 CROSSOVER STETSOM STX 2448 01 FONTE DE 70 AMPERES USINA 03 MÓDULOS AMPLIFICADORES DE 2K EQ SEM IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL.

Com informações do 11º BPM