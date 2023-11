Em Porto Real do Colégio e Piaçabuçu: Cliente que autodenunciar “gato de água” será liberado de multa, diz Águas do Sertão

Moradores de Porto Real do Colégio e Piaçabuçu que tenham um “gato” de água em casa vão contar com uma boa oportunidade de regularizar sua situação sem ter que pagar multa. A partir desta semana, a Águas do Sertão realizará nos municípios um programa especial de anistia às ligações clandestinas que se autodenunciarem. Basta entrar em contato pelo atendimento 0800 000 2122 (por telefone ou Whatsapp) para solicitar a regularização da ligação de água sem custos.

“Esta é uma ótima chance de se preparar para intensificação das fiscalizações que já estão sendo realizadas em todas as cidades atendidas”, explica Antonio Hercules Neto, diretor da Águas do Sertão. Ligações clandestinas residenciais descobertas durante as fiscalizações estão sujeitas à multa de até R$ 1289 mais 12 vezes o consumo mínimo da categoria, além de outras consequências penais, já que o desvio é considerado crime no Brasil, enquadrado como atentado contra o patrimônio, segundo o artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

Desde que a concessionária iniciou sua operação, em setembro de 2022, quase 1000 fraudes já foram identificadas e removidas. A colaboração da população é de extrema importância para que os desvios sejam combatidos. “O cálculo da água disponibilizada para cada região é feito com base no volume médio de água consumido oficialmente pelos clientes cadastrados. Quando há uma fraude, ela consome de forma oculta a água prevista para ser compartilhada por todos, o que despressuriza a rede especialmente em períodos de escassez hídrica”, explica Antonio Hercules. “Quem age dessa maneira não tem a mínima preocupação com o desperdício e geralmente consome muito mais água. Consideramos que é uma questão de justiça social que todos paguem de forma igualitária pelos serviços de água e esgoto tratados”, completa.

Além da “autodenúncia”, a denúncia anônima de desvios de água é outra ajuda fundamental para o combate das fraudes que reduzem a pressão e comprometem todo o abastecimento de uma localidade.

Com Ascom