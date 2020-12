Diretoria do Sport Club Penedense se reúne com futuro Secretário de Esportes de Penedo

Na manhã desta segunda-feira, 14 de dezembro, o futuro Secretário de Esportes do Município de Penedo, Juca Vasconcelos, participou de reunião com a Diretoria do Sport Club Penedense, representada pelo Presidente Daniel Mendonça e o Vice Aerton Reis.

Na reunião foram tratados assuntos referentes ao próximo biênio 21/22 onde Juca Vasconcelos se comprometeu em ajudar o clube ribeirinho assim que assumir a pasta. Ele também informou que irá trabalhar em parceira para garantir que um bom trabalho seja desenvolvido em prol do clube.



A diretoria se comprometeu ainda em enviar o planejamento 21/22 para o futuro secretário de modo a que juntos possam tomar decisões referentes as participações das equipes de base na competições que virão no próximo ano e ainda foi tratado sobre a reformulação da escolinha do clube, que irá passar por mudanças significativas.

Os diretores também apresentaram um projeto da base, que consiste em absorver atletas das escolhas que estão em atividade no município e que já tem um trabalho contínuo, como a Novos Talentos, Mangueirão além da própria escolinha do Penedense, onde os melhores atletas, aqueles que estiverem em condições de representar o clube, farão parte da Base do SCP, dando assim início a esse novo projeto, além ainda de buscar novos atletas nas Cidades vizinhas e povoados.

Por fim, Juca Vasconcelos enfatizou mais uma vez não irá medir esforços para contribuir com o Sport Club Penedense e que o segredo será a união entre aqueles que realmente querem o bem e o sucesso do Penedense.

Por Assessoria