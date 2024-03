Em um comunicado recente, Aerton Reis, presidente do Sport Club Penedense, anunciou uma mudança de horário na segunda partida contra o time coruripense na Copa Alagoas. A partida semifinal entre o Penedense e o Coruripe, originalmente agendada para este domingo (24), teve seu horário de início antecipado para as 15h15.

Para aqueles ansiosos por garantir seu lugar nas arquibancadas e apoiar o Penedense nesta etapa crucial da competição, há boas notícias. Os ingressos promocionais estão sendo vendidos a R$ 20,00, um valor acessível para que ninguém perca a chance de participar desse momento emocionante do futebol ribeirinho. Os pontos de venda incluem a Sede do Sport Club Penedense e as lojas Center Cell, facilitando o acesso dos torcedores aos ingressos.

Esta semifinal promete ser um confronto emocionante, onde o Penedense precisa apenas de uma vitória simples para chegar até a final da competição. Não há dúvidas que a torcida alvirrubra não irá decepcionar e lotar o Alfredo Leahy.