Prefeito da Flórida ataca policial que deteve Gisele Bündchen depois que ela começou a chorar

TO prefeito da Flórida expressou fortes críticas contra um policial que parou Gisele Bündchena supermodelo, enquanto ela estava angustiada e reclamando de ser perseguida por paparazzi.

prefeito Carlos Burkett de Surfside condenou o comportamento do policial durante a interação, descrevendo-o como “totalmente inaceitável” e não alinhado com as expectativas da comunidade em relação à conduta policial.

O abraço chamativo de Gisele Bündchen com Joaquim Valente

Em uma carta endereçada ao Chefe de Polícia Interino de Surfside Henrique Doze, Burkett expressou consternação com o aparente desprezo do oficial em relação Bündchenpreocupações de segurança.

O que causou o problema?

O incidente, capturado em imagens da câmera do corpo da polícia, retratado Bündchen expressando medo e angústia ao policial, que ela acreditava estar a seguindo.

Apesar de seu estado emocional, o policial pareceu minimizar suas preocupações e orientou-a a registrar uma denúncia no Departamento de Polícia de Miami Beach.

Burkett enfatizou que a principal responsabilidade do departamento de polícia é garantir a segurança dos residentes, um dever que considerou ter sido negligenciado neste caso. Denunciou a atitude desdenhosa do agente para com um residente visivelmente angustiado, enfatizando que tal comportamento contradiz os valores da comunidade.

“O que vi naquele vídeo e as ações do chefe do sindicato de Surfside em nossa recente reunião indicam que a antiga liderança do estado-maior de comando e a liderança sindical perderam de vista sua missão”, Burkett escreveu.

“Todos contamos com você para redirecionar a missão principal do nosso departamento de polícia para servir nossos residentes”.

O oficial, embora reconhecendo Bündchenangústia, supostamente afirmou que havia pouco que ele pudesse fazer para resolver a situação dos paparazzi. Burkett traçou paralelos entre este incidente e uma reunião recente com o chefe do sindicato da polícia da cidade, onde foram levantadas preocupações sobre o foco do departamento em servir os residentes.

Em resposta às críticas, Chefe Doce admitiu que o policial poderia ter lidado com a situação com mais empatia e compreensão. Embora reconhecendo a reputação positiva do oficial dentro da comunidade, Doce reconheceu a necessidade de melhorias e viu o incidente como uma oportunidade de aprendizagem.

Ainda não está claro se Bündchen passou a apresentar um relatório formal às autoridades sobre a perseguição dos paparazzi.