Renan Filho anuncia que irá fazer ponte Penedo/Neópolis com recursos próprios

Na manhã deste sábado, 12 de dezembro, o governador de Alagoas, Renan Filho, anunciou em suas redes sociais que irá realizar as obras da ponte que interliga os estados de Alagoas e Sergipe com 100% dos recursos do tesouro do estado.

“Muito bom ver nós chegarmos ao final do ano de 2020, um ano muito difícil pra humanidade, mas um ano que a gente tem tirado do papel muitas realizações importantes para Alagoas” disse Renan Filho.

Essa obra é um sonho antigo dos que moram na região ribeirinha, tendo em vista que a travessia atualmente é feita por balsa, na qual se limita em horários de hora em hora.

Veja o vídeo feito pelo governador: