Verificar o Catálogo de carros novos Hatchback e conferir os impostos necessários

Marcas como, por exemplo, Chevrolet, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Nissan, colocaram no mercado diversos modelos Hatchback, um tipo de carro muito procurado pelas pessoas que precisam de um veículo compacto, prático e com um belo design esportivo. Mais compacto que os modelos Sedan por ter o porta – malas integrado, há uma grande variedade de Hatchback para escolher.

Sem dúvidas você deverá conferir um catálogo de carros novos Hatchback para poder escolher aquele que mais gostar, porque são muitas marcas, modelos e versões. Na verdade, há um Hatchback para todos os gostos e para todos os bolsos!

A marca Chevrolet tem modelos como Novo Onix, Spin, Joy ou Bolt. A Fiat tem Argo, Mobi, Uno. A Hyundai tem o HB20 Nova Geração, HB20 Sport, HB20X. A Nissan tem March e Leaf; a Renaul tem Kwid, Sandero, Stepway… E ainda tem vários modelos da Toyota e Volkswagen! Por isso, nada melhor do que pesquisar um catálogo de carros novos Hatchback para poder conhecer os diversos modelos com os detalhes e características de cada um.

Para poder escolher o seu carro ideal, é necessário saber quais são as diferenças de um modelo hatch e os seus benefícios em relação a outras categorias, como Sedan ou SUV. Algumas vantagens são comuns a todos os modelos Hatch:

Sendo carros mais compactos, é mais fácil dirigir, manobrar e estacionar.

Costumam consumir menos combustível.

Os preços são mais atraentes.

É uma categoria mais leve.

Contudo, é importante destacar que, por terem porta-malas reduzidos e espaço interno menor em relação às outras categorias, os Hatchs são indicados para famílias pequenas.

Quais são os impostos que incidem na compra de um carro novo Hartchback

Na verdade, os impostos são comuns em todos os carros novos, independentemente da categoria ou modelo. É bom conhecer quais são e como influenciam tanto no valor do carro como nas suas despesas mensais.

Com certeza você já ouviu falar de ICMS, IPI, COFINS ou PIS. Mas você sabe o que significa cada sigla?

O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e um dos impostos mais importantes no Brasil. O valor está incluso no preço final que o consumidor paga tanto por um produto como por um serviço. A alíquota varia entre um estado e outro, mas, no geral, está por volta de 12%.

O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados e vale tanto para produtos nacionais como para produtos internacionais. Portanto, quando um produto sai da fábrica, já é cobrado o IPI de imediato. No caso do mercado automotivo, a porcentagem varia segundo a potencia do motor. Por isso, pode ser de 7% a 25%.

O COFINS é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Sendo um imposto federal, a alíquota é de 7,6% sobre o preço final do veículo.

O PIS é o Programa de Integração Social, também de competência federal e a alíquota é de somente 1,65%.

Todos estes impostos já são calculados pela montadora para chegar ao preço de venda para o consumidor final. Mas existem outros impostos que você deverá pagar ao tornar-se proprietário do carro. Esses impostos são os seguintes:

IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Esse imposto é pago em forma anual, sendo a data acorde ao final da placa do carro. A alíquota é definida por cada estado e varia de acordo ao preço de cada veículo.

DPVAT é o seguro de Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres. É um seguro obrigatório. O valor que o proprietário deve pagar varia de acordo ao tipo de carro e o risco.

Este pagamento se realiza uma vez por ano. Com ele se confirma que o carro cumpre as normas de segurança e as normas ambientais, podendo circular sem problemas. O CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, é um documento obrigatório que deve ser levado sempre com os documentos do carro na hora de dirigir.

Existem algumas isenções como, por exemplo, as isenções para as pessoas com deficiência física: nesse caso, elas não pagam IPI, IPVA, ICMS e IOF. Por esse motivo, o preço final de um carro novo para essas pessoas acaba sendo 22% menor.