Há 100 anos, o acesso a informação era um verdadeiro privilégio. Os meios de comunicação eram predominantemente os jornais impressos e o rádio ainda era um luxo para poucos. Naquela época, o problema era fazer com que as notícias chegassem a todos.

Mas, como se sabe, tudo isso mudou e muito rápido. Se anteriormente o problema era difundir o conteúdo, hoje é importante saber como lidar com o excesso de informação que chega até nós via e-mail, redes sociais, plataformas de vídeos, bem como toda publicidade que existe na internet.

A informação por vídeo

O YouTube é, sem dúvidas, o maior site do mundo no que diz respeito a vídeos. Há muito tempo. Porém, já faz alguns anos que serviços de streaming não oferecem apenas entretenimento, mas também conteúdo com notícias e, por consequência, informação.

É o caso do Hulu, nos Estados Unidos e, mais recentemente, da Disney+, que oferece sua própria seção de documentários. A expansão desse tipo de serviço é tanta que até mesmo times de futebol pensam em ter suas próprias plataformas de streaming, como é o caso do Flamengo.

As redes sociais

Se a internet possibilitou que um número bem maior de informações chegasse até nós, as redes sociais conseguiram ampliar isso de uma maneira nunca antes vista. Para se ter uma ideia, segundo um relatório feito pela WeAreSocial em parceria com a Hootsuite, mais de 14 pessoas começam a usar uma rede social nova por segundo. Isso significa que, atualmente, mais da metade da população mundial já tem acesso às redes sociais.

Hoje em dia, é muito comum encontrarmos aplicativos que proporcionam entretenimento, que nos ajudam desde as tarefas mais básicas como a organização do dia em um calendário virtual ou mesmo aqueles que substituem o que antes fazíamos em dispositivos desktop, como é o próprio caso das redes sociais. Outro caso emblemático são os aplicativos para se exercitar sozinho, que são verdadeiros substitutos das vídeo-aulas de ginástica.

Lidando com a informação

O grande número de informações que chegam a nós todos os dias faz com que, muitas vezes, nos sintamos perdidos e sem capacidade de assimilar tudo de uma vez. Mas então qual é o segredo para que isso não se torne um problema? Bom, existem algumas atitudes a serem tomadas que podem ajudar nesse aspecto.

A primeira delas é entender que é impossível saber de todas as coisas o tempo todo. Nós simplesmente não temos essa capacidade e provavelmente nunca teremos. Portanto, o melhor a se fazer é saber filtrar aquilo que mais interessa e o que é mais importante para a sua vida. Dessa forma, consegue assimilar com profundidade apenas o que vai gerar benefícios.

Outro ponto de discussão é sobre a “utilidade” das informações. Nem sempre o que é realmente útil é aquilo que vai utilizar necessariamente na sua vida profissional ou acadêmica. Ter informações sobre coisas que ajudam a passar o tempo ou divertem também são bastante úteis, pois proporcionam bons momentos. Isso também tem que ser levado em conta na hora de filtrar as informações que são ou não importantes para você.

Por último, é bom saber quais informações são ou não confiáveis. Para tanto, é importante considerar quais são as fontes das notícias que lê, a credibilidade dos veículos de comunicação que acompanha e, é claro, analisar a veracidade do que é apresentado. Não é algo difícil e também ajuda a evitar problemas que têm se tornado cada vez mais comuns na sociedade.

Não há um grande segredo para lidar com o excesso de informações hoje em dia. Tudo é uma questão de equilíbrio entre o que se precisa ou não precisa consumir, em termos de informação. Apesar de isso não ser exatamente uma tarefa fácil para todos, é algo que pode ser adquirido com o tempo. E que com certeza ajuda a ter uma vida mais equilibrada e tranquila nesse aspecto.