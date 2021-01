Incêndio atinge barraca situada na orla marítima de Maceió

Uma barraca situada na Avenida Álvaro Otacílio, no bairro da Jatiúca, em Maceió, foi alvo de um incêndio na manhã deste sábado (30). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e encaminhou duas viaturas, com seis militares, ao local. As chamas atingiram um forno no interior da barraca e foram debeladas após a chegada da guarnição militar.

O incêndio chamou a atenção de quem passava pela orla marítima da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria iniciado após um curto circuito provocado por uma sobrecarga na rede elétrica.

Fonte: Gazetaweb.com