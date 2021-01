João Lucas consegue verba de meio milhão para calçar ruas no ‘Matadouro’

O vice-prefeito João Lucas, do partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), conseguiu nesta quarta-feira, 20, junto ao deputado estadual Antônio Albuquerque, a destinação de meio milhão de reais para as obras de calçamento do bairro Santa Cecília, conhecido como ‘Matadouro’.

Em conversa com o deputado, o parlamentar alagoano que é pai do deputado federal, Nivaldo Albuquerque, ambos do PTB, se comprometeu a repassar a verba durante o decorrer de 2021. A conquista foi comemorada pelo vice-prefeito. “O Matadouro é um bairro muito carente, com uma população que sofre com as condições precárias”, disse João Lucas.

O Bairro Santa Cecília, ficou conhecido como Matadouro, devido ser um local onde eram abatidos animais para comercialização. Atualmente o lugar é um dos bairros com significativa quantidade de pessoas vivendo em vulnerabilidade social.