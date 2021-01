Mais de 87 mil doses da vacina contra a Covid-19 chegam a Alagoas

Governador Renan Filho e o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, recepcionaram a chegada; vacinação começa nesta terça-feira (19)

O voo que trouxe a Alagoas as vacinas contra a Covid-19 tocou a pista de pouso do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, na região metropolitana de Maceió, às 22h46 dessa segunda-feira (18). Os imunizantes chegaram em um avião cargueiro da Azul Linhas Aéreas, procedente de Guarulhos (SP), e foram recebidos pelo governador Renan Filho e o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres. A vacinação começa nesta terça-feira (19).

“Hoje é um dia de esperança para todo o povo alagoano, um dia em que a gente recebe o primeiro lote de vacinas, que será suficiente para imunizar uma parcela dos nossos profissionais de saúde. Talvez não consigamos ainda imunizar todos aqueles que estão na linha de frente, mas essa é uma primeira leva. Chega a vacina, amplia-se a esperança e a gente começa a encontrar um caminho para vencer o coronavírus”, afirmou Renan Filho, em entrevista coletiva, após a chegada das vacinas.

Alagoas recebeu 87.760 doses da CoronaVac. Serão vacinados, neste primeiro momento, profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate ao novo coronavírus e pessoas com mais de 75 anos de idade, esse grupo com 71.080 doses disponíveis; e indígenas aldeados, para os quais foram recebidas 16.680 doses.

Os volumes foram retirados do avião e acondicionados num caminhão-baú refrigerado da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Às 23h40, o carregamento seguiu para o prédio do Programa Nacional de Imunização (PNI), no bairro do Farol, escoltado por equipes e guarnições das polícias Militar, Federal e Rodoviária Federal. De lá, os imunizantes serão distribuídos aos municípios alagoanos.

O início da vacinação em Alagoas acontece nesta terça-feira, às 8h, durante cerimônia que será realizada no Hospital Metropolitano de Maceió. “A gente ainda precisa que o cidadão siga colaborando. O somatório desses esforços, aliado ao trabalho do Governo do Estado e dos 102 municípios alagoanos, será fundamental para mantermos o êxito que temos tido até aqui, como também conseguir enfrentar essa pandemia com os melhores resultados possíveis. Isso significa salvar vidas”, disse Renan Filho.

Agência Alagoas