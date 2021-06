Google vai mudar efeito visual no Android 12: usuários achavam que era um bug

O Android 12 foi uma atualização recente do Google. No entanto, um detalhe em sua interface virou motivo de reclamação entre os usuários. Para eles, parecia uma falha no sistema.

O Google anunciou que vai mudar a animação para alterá-la nas próximas versões.

O efeito acontece ao clicar em qualquer elemento do sistema. O usuário toca em um botão e aparece uma imagem granulada. O mesmo ocorre ao discar o número de um telefone, entrar em configurações e em outros itens da versão anterior, o Android 11.

No entanto a mudança não é um bug, mas uma alteração real para o Android 12.