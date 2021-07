Conviver bem no ambiente de trabalho é essencial, afinal, é através das relações que temos com os nossos colegas que conseguimos construir soluções em conjunto. Por isso, é fundamental que trabalhemos em prol de uma atmosfera mais saudável no trabalho, cultivando relações positivas e sólidas.

Para lhe ajudar nessa empreitada, fizemos este breve conteúdo com algumas sugestões interessantes para você. Veja a seguir:

Como conviver bem no ambiente de trabalho?

Antes de qualquer coisa, não encare a ação de conviver bem no ambiente de trabalho como uma “receita” que deve ser seguida, afinal, ainda somos humanos. E como humanos, devemos levar em consideração as singularidades de cada pessoa, situação e circunstância. Isso nos ajudará a ter uma visão mais sensível sobre as nossas relações, melhorando as nossas interações.

E para além disso, você poderá incluir algumas dicas em sua rotina. Veja cada uma delas:

1- Comece a escutar os outros ativamente

Você já ouviu falar em “escuta ativa“? Se ainda não, então comece a considerar esse tipo de ação.

A escuta ativa é a capacidade de ouvir, ativamente, tudo o que o outro está dizendo. E quando falamos de “ativamente”, queremos dizer que você deve deixar os seus preconceitos de lado, assim como a sua mente não deve ficar “devaneando” enquanto o outro fala.

É preciso que a sua atenção esteja no discurso do outro, atentamente, a fim de garantir que você ouça tudo com atenção e melhore a absorção de informações.

2- Desenvolva a sua empatia sempre que possível

Você Pode Gostar Também:

Assim como a escuta ativa deve ser desenvolvida, para conviver bem no ambiente de trabalho é preciso trabalhar a sua empatia.

Então, quando você estiver conversando com alguém, dando um feedback ou lidando com um erro alheio, lembre-se de se pôr no lugar dessa pessoa. Isso diminuirá as chances de conflitos “bobos” acontecerem.

3- Procure ser mais objetivo nas suas comunicações

Quando você estiver solicitando algo ou simplesmente comunicando uma informação, seja o mais objetivo possível. Cuidado para não criar um roteiro muito grande para a sua fala, que atrapalhe a compreensão da outra pessoa e gere ruídos na comunicação.

4- Fuja de fofocas e assuntos que podem prejudicar alguém

Sabe aqueles comentários negativos e as fofocas que aparecem eventualmente no trabalho? Pois bem, fuja deles. Para conviver bem no ambiente de trabalho é preciso manter uma relação de respeito com todos, e as fofocas estão longe de serem respeitosas.

5- Mantenha a mente aberta para opiniões

Esteja aberto à opiniões e tenha o cuidado de não se fechar em seu “mundo”. Lembre-se de que cada pessoa possui uma história de vida, repleta de informações que podem lhe ajudar a solucionar problemas e crescer intelectualmente e como ser humano.

Portanto, tenha o cuidado de não ser uma pessoa de mente muito fechada, e comece a ouvir mais as outras pessoas. À medida que você absorver novas perspectivas, você consegue ter uma visão de mundo muito melhor e mais positiva. Pense sobre isso e melhore as suas relações, deixando de lado aquela atitude de impor as suas ideias. Ouça mais!