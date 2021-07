Saque do abono salarial PIS/PASEP retroativo; veja como fazer

Se você, trabalhador, perdeu o prazo de sacar o seu abono PIS/Pasep ano-base 2019, saiba que poderá ainda resgatar o seu benefício. Os valores do abono salarial estavam disponíveis para saque até o dia 30 de junho, porém, muitos trabalhadores deixaram de pegar a quantia.

Diante disso, conforme a Resolução 838, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), publicada em 24 de setembro de 2019, o cidadão tem direito de solicitar seu benefício em até 5 anos após a liberação.

No entanto, para isto é necessário aguardar um novo período de pagamentos do PIS/Pasep. Considerando que este ano o Governo Federal não vai liberar o abono referente a 2020, os trabalhadores que deixaram de sacar o benefício no prazo determinado, terão que aguardar os pagamentos de 2022 para solicitar o benefício anterior.

Como solicitar o PIS/Pasep retroativo?

Para ter acesso abono salarial de maneira retroativa, o trabalhador precisa verificar como ocorre o procedimento na instituição financeira em que recebe o benefício. Para quem é servidor público, beneficiário do Pasep, o Banco do Brasil recomenda que entre em contato com o “Alô Trabalhador”, no telefone 158.

Já para quem é trabalhador de iniciativa privada, contemplado do PIS, precisa entrar em contato com a Caixa Econômica Federal através do 0800-726-0207.

Como deve funcionar o PIS/PASEP em 2022?

Sob justificativa orçamentária, o Governo Federal decidiu prorrogar o pagamento do PIS/Pasep 2020/2021 para 2022. O benefício seria liberado aos trabalhadores a partir do mês de junho deste ano.

Quem pode receber o abono?

De acordo com a regras do programa, para receber o benefício o trabalhador precisa:

Você Pode Gostar Também:

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter recebido de empregador contribuinte do PIS/PASEP (inscrito sob CNPJ) remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante 2019;

Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, em 2020 e/ou 2021;

Ter seus dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2019.

Como sacar o PIS/PASEP?

Para realizar o saque do abono salarial, o trabalhador precisa comparecer a uma agência da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, conforme o seu âmbito de trabalho. Basta seguir o calendário que será divulgado pelo Governo Federal, conforme o mês de nascimento de cada cidadão.

Com relação ao pagamento do ano que vem, até o momento não foram disponibilizados os períodos máximos de saque. Logo, é necessário ficar atento aos informes publicados.

Qual o valor do abono salarial?

O valor distribuído pelo PIS/Pasep varia de acordo com o tempo em que o cidadão trabalhou com a carteira assinada no ano-base. Segundo o salário mínimo em vigência, quem trabalhou 30 dias no ano competente, recebe o valor mínimo de R$ 92, já quem trabalhou os 12 meses do ano anterior, recebe o abono máximo de R$ 1.100 (piso nacional atual).

Veja a tabelas com a projeções abaixo:

Proporção Valor 1 mês trabalhado R$ 92,00 2 meses trabalhados R$ 184,00 3 meses trabalhados R$ 275,00 4 meses trabalhados R$ 367,00 5 meses trabalhados R$ 459,00 6 meses trabalhados R$ 550,00 7 meses trabalhados R$ 642,00 8 meses trabalhados R$ 734,00 9 meses trabalhados R$ 825,00 10 meses trabalhados R$ 917,00 11 meses trabalhados R$ 1.009,00 12 meses trabalhados R$ 1.100,00

Contudo, cabe salientar que em janeiro de 2022 o salário mínimo será alterado, em razão disso, os valores do abono salarial também serão corrigidos para o próximo pagamento.