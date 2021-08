BH: Escolas municipais poderão ter o dobro de alunos em sala a partir da próxima segunda

Na manhã desta quinta-feira (19), o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), afirmou que escolas municipais poderão dobrar o número de alunos em sala de aula a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de agosto. A informação foi dada pelo prefeito em entrevista à TV Globo.

De acordo com Kalil, caso haja a necessidade de impor novas restrições devido à pandemia da covid-19, as escolas serão as últimas a fechar na capital de Minas Gerais. Segundo ele, há estudos que mostram que o funcionamento das instituições de ensino representam baixo risco na pandemia.

“O que eu tenho para dizer é que os novos estudos disseram que a escola não é problema. Então, a partir de segunda-feira, estamos decretando, vamos publicar o protocolo direitinho, dentro do que o Ministério Público quer para a reabertura, vamos dobrar o número de alunos. É uma experiência, e agora eu tenho a plena convicção de que escola não pode fechar”, afirmou Kalil.

Diante disso, o prefeito pretende dar prioridade ao funcionamento das escolas com aulas presenciais. Kalil afirmou ainda que os protocolos contra a covid-19 serão modificados.

No momento, as escolas municipais têm autorização para ofertar aulas presenciais para alunos da educação infantil ao ensino médio. O número de alunos depende da capacidade das salas de aulas, do seu tamanho.

Conforme a regra atual da Secretaria Municipal de Educação, as escolas devem garantir o distanciamento mínimo de 2 metros entre os alunos. Além disso, o uso de máscara é obrigatório e os alunos só podem se alimentar dentro da sala, não tendo acesso a refeitórios ou cantinas.

