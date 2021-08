Grupo Fleury finaliza a semana com NOVOS empregos pelo país

O Grupo Fleury está finalizando a semana com novas oportunidades de emprego! São diversas chances disponíveis em várias regiões do país. As vagas de emprego disponíveis são para aqueles que buscam recolocação no mercado de trabalho e a tão almejada carteira assinada! Veja como se inscrever a uma das possibilidades de contratação pela Fleury!

Grupo Fleury anuncia vagas de emprego pelo país

Os contratados terão boa remuneração e benefícios como assistência médica e odontológica, bem como vale refeição, vale alimentação, seguro de vida e outros. Veja quais são os cargos disponíveis pelo Grupo Fleury, neste momento!

Supervisor de Central de Monitoramento;

Arquiteto de Soluções;

Consultor de TI – Dynamics 365;

Analista de Microbiologia II;

Técnico de Enfermagem Coleta Domiciliar;

Enfermeiro Assistencial (Jundiaí SP);

Supervisor de Teleatendimento;

Gerente de Negócios em Infusões;

Analista de Governança e Projetos Sênior;

Analista de Dados e Bi Júnior;

Operador de Teleatendimento III (Agendamento de Exames);

Assessor de Laboratório;

Operador de Atendimento Móvel a+;

Assistente Executivo III (Secretária);

Operador de Atendimento Viver Melhor;

Assistente de Coleta Atendimento Móvel/Domiciliar;

Analista de Holter;

Técnico (a) de Enfermagem (Fleury Campinas e Jundiaí);

Técnico (a) de Enfermagem (Atendimento Móvel Fleury Sorocaba);

Técnico (a) de Enfermagem (Atendimento Móvel Fleury Santos);

Assistente de Coleta Domiciliar;

Técnico de Enfermagem;

Operador de Atendimento;

Analista de Centro Diagnóstico (Ressonância Magnética);

Assistente de Coleta;

Analista de Planejamento e Controle de Operações III;

Técnico de Enfermagem – Unidades Fleury.

Como se inscrever

Para se candidatar, os interessados devem acessar a página de inscrição, selecionar a vaga pleiteada e cadastrar currículo atualizado. O Grupo Fleury tem possibilidades disponíveis para perfis proativos, responsáveis e comprometidos com bons resultados.

