Como a popularidade vai te guiar!

Nós sabemos o quão importante é saber a popularidade dos cassinos online. Essa informação nos ajuda porque no momento em que nós sabemos quais são os mais populares isso nos indica aqueles que vão nos oferecer uma experiência mais divertida, confiável e segura.

Além disso, essa informação é importante para nós para não acabar em um website perigoso e duvidoso. Mas afinal: quais são os cassinos mais populares do Brasil?

O Cenário de cassinos no Brasil

É importante que você saiba que os Cassinos são proibidos em território brasileiro, mas é permitido que um brasileiro faça uma aposta em um website internacional, então nós estamos fazendo essa matéria levando em consideração os cassinos internacionais que o público brasileiro mais gosta.

Popularidade: vamos deixar o conceito claro?

Antes de tudo vamos deixar o conceito de popularidade claro, no momento em que pesquisamos o significado da palavra, nós encontramos o seguinte:

“Popularidade é a condição do que é conhecido e amado por um grande número de pessoas”

Esse conceito pode ser representado de diversas formas no mundo digital dos cassinos, então vamos falar sobre os mais renomados e mais famosos, analisando alguns fatores-chave.

A popularidade em Números:

Existem vários critérios que podemos usar para definir os cassinos mais populares do Brasil como os reviews online, o tempo médio em que uma pessoa fica no website e diversas outras métricas, mas o critério mais importante que vamos usar para medir a popularidade é o número de visitantes brasileiros na página inicial do website por mês.

Alguns desses websites tem muito mais visitantes internacionais do que os números abaixo, mas estamos considerando apenas o público brasileiro.

O Ranking dos cassinos mais populares no Brasil (Fonte dos Dados: Ubersuggest):

1- Bet365

Visitantes: 1.500.000 Brasileiros por Mês.

Localização da Sede: Stoke-on-Trent, Reino Unido.

Bet365 é o cassino mais popular brasileiro hoje com um número extremamente grande de visitantes por mês.

2- BetFair

Visitantes: 28.650 Brasileiros por Mês.

Localização da Sede: Londres, Reino Unido.

Com uma receita atingindo 393.6 milhões ao redor do mundo, Betfair também tem presença forte no Brasil, a companhia foi fundada no ano 2000.

3- Betmotion

Visitantes: 21.021 Brasileiros por Mês.

Localização da Sede: Curaçao

Betmotion é um Cassino fundado em 2009 e é um dos patrocinadores do Fluminense.

4- Netbet

Visitantes: 19.007 Brasileiros por Mês.

Localização da Sede: Pietà, Malta

Com mais de 68.000 seguidores brasileiros no Instagram, Netbet é o terceiro maior cassino em nosso ranking.

5- VeraJohn

Visitantes: 15.319 Brasileiros por mês.

Localização da Sede: Malta.

O Cassino fundado em 2010 é o quarto em nosso ranking.

Informações que empoderam:

Agora que você já sabe quais são os cassinos mais populares no Brasil pode se sentir mais confiante de que vai ter a melhor experiência que já foi validada pelo maior número de fãs de Cassinos online, afinal um dos maiores indicadores de popularidade é a quantidade de pessoas no website ao longo de todos os meses.