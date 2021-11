11ª edição do Circuito Penedo de Cinema acontece de 22 a 28 de novembro

O maior evento de cinema em Alagoas inicia, na próxima segunda-feira (22), uma vasta programação voltada para a promoção da cultura em diálogo com a educação

Por Eduardo Afonso Vasconcelos / Assessoria Circuito Penedo de Cinema



Na próxima segunda-feira (22), começa a 11ª edição do Circuito Penedo de Cinema, que acontece de modo on-line e presencial até o dia 28 de novembro. A partir das 18h30, a cerimônia de abertura pode ser assistida na Praça 12 de Abril, no centro histórico de Penedo, ou através do canal do Circuito no YouTube. Em 2021, o evento celebra o centenário do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, com uma programação voltada para a cultura, o ensino e o desenvolvimento das comunidades alagoanas do Baixo São Francisco.

O primeiro dia de atividades ainda conta com a abertura da feira de empreendedores culturais, uma oficina de planejamento de produção audiovisual e a exibição do longa-metragem “Ensaio sobre o fracasso”, com a presença do diretor Cristiano Burlan. Neste ano, as medidas de proteção à pandemia seguem firmes, com redução de 25% da capacidade da sala de exibição, distanciamento entre assentos, obrigatoriedade do uso de máscaras, medição da temperatura corporal e disponibilização gratuita de álcool em gel.

O professor Sérgio Onofre, coordenador-geral do Circuito Penedo há 11 anos, destaca a pluralidade desta edição. “Nossa programação nunca esteve tão robusta e diversificada, tentando abraçar vários segmentos culturais. Boa parte das atividades acontecerão simultaneamente na cidade e na internet, desde a exibição dos curtas até os debates com os realizadores.”

No site do evento, os curtas-metragens selecionados para o 14º Festival do Cinema Brasileiro, o 11º Festival do Cinema Universitário de Alagoas e o 8º Festival Velho Chico de Cinema Ambiental ficam disponíveis para o voto popular durante toda a semana. Ao todo, são 75 filmes, incluindo aqueles da 11ª Mostra de Cinema Infantil e da Mostra Sururu de Cinema Alagoano, que também podem ser assistidos on-line. Além deles, mais sete filmes convidados serão exibidos na Mostra de Longa-metragem, mas exclusivamente em Penedo.

A noite de abertura do evento, que acontece em uma estrutura montada às margens do Rio São Francisco, tem início às 18h30, com homenagens ao crítico Elinaldo Barros e ao cineasta Pedro da Rocha, nomes marcantes do cinema alagoano que morreram este ano. Além de uma performance do ator Chico de Assis, apresentador da cerimônia, dedicada a Paulo Freire, grande homenageado da edição.

Às 20h, é exibido “Ensaio sobre o fracasso”, uma mistura de abordagens documental e ficcional do diretor Cristiano Burlan, que conta com as participações do ator André Gatti, da cineasta Helena Ignez, do crítico Jean-Claude Bernardet e do dramaturgo Mário Bortolotto. Burlan, que estará em Penedo para um bate-papo sobre o longa, tem sido celebrado nacionalmente por sua “Trilogia do Luto”, série de filmes em que conta as trágicas mortes da mãe, do pai e do irmão.

Simultaneamente à abertura, às 19h, acontece a oficina “Planejamento de produção audiovisual: o papel do produtor executivo”, promovida virtualmente pelo Sebrae. A oficina é ministrada pela produtora paulistana Mylena Mandolesi durante os dias 22, 23 e 24 de novembro, e já está com as inscrições abertas.

No entanto, é a feira de empreendedores culturais que de fato inaugura a programação do Circuito Penedo, a partir das 16h de segunda-feira, na Praça 12 de Abril. Surgida no ano passado, a feira se consolida nesta 11º edição, como explica Sérgio Onofre. “Acabamos de formalizar a feira de empreendedores, que agora abrange artesãos, produtores de alimentos e diversos prestadores de serviço do setor cultural.” De acordo com o coordenador-geral do evento, “o momento atual pede atenção especial à cultura”.

Para ver a programação completa da semana e ficar por dentro de todos os detalhes sobre o evento, basta acessar o site do Circuito Penedo de Cinema.