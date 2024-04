Serviço secreto pronto se Trump for preso por ordem de silêncio, duvido que isso aconteça

Donald Trump pode ir para a cadeia no seu caso de silêncio – mas mesmo antes disso, ele pode ser preso por causa de uma ordem de silêncio… algo para o qual o Serviço Secreto está pronto, mas não antecipando.

Só quero dizer que o serviço secreto de Trump deve ser o cara que mais trabalha no planeta. Não consigo imaginar o stress envolvido em manter Trump seguro nas ruas de Nova Iorque e em todo o lado. Vocês são durões e nós apreciamos vocês 👊

Embora ele esteja tecnicamente enfrentando uma pena máxima de até 4 anos de prisão se for condenado – ninguém realmente espera que isso aconteça, especialmente para um réu primário como Trump.

No entanto, um cenário muito mais provável nesse ínterim é a possibilidade de DT ser acusado de desacato por violar uma ordem de silêncio que foi proferida pelo juiz neste caso… o que os promotores argumentaram que Trump já fez e deveria ser punido por direito agora.

Enquanto eles estão apenas pedindo a um juiz que imponha multas pelo que afirmam ser exemplos de violação da ordem de silêncio por Trump – por meio de postagens dele no Truth Social, etc. – eles também estão dizendo que Trump deveria ser preso lá no tribunal se continuar… e se isso acontecer, o Serviço Secreto está, de fato, preparado para fazer o que é legalmente obrigado a mantê-lo protegido.