Craig David diz que não faz sexo há anos, criatividade disparando

Podcast do TMZ

Craig David passou de sete dias por semana para abstinência 365 dias por ano … abrindo-se sobre o celibato em “Podcast TMZ” – dizendo que agora ele está no topo de seu jogo criativamente.

Então a bomba… Craig diz que não rola no feno há mais de dois anos – um pouco surpreendente, já que ele escreveu uma música sobre fazer amor praticamente todos os dias da semana, naquela época.

Craig diz que a música era mais uma aspiração do que um fato… mas acrescenta que acabar com o sexo disparou sua criatividade às alturas – atingindo o auge durante seu hiato.

Parece que o celibato está valendo a pena… porque David está dando início ao seu “Tour de Compromisso de 7 Dias“em Las Vegas no festival Lovers & Friends no sábado – sua primeira turnê ao vivo na América do Norte em quase 20 anos.