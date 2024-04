Tele Leões de Detroit ter garantido Amon-Ra St. como um dos receptores mais bem pagos do NFL com uma extensão de contrato multimilionária. O acordo, anunciado hoje, tem duração de quatro anos e vale US$ 120 milhõescom US$ 77 milhões garantidos.

São Marromque foi o terceiro melhor recebedor do Temporada de 2023 da NFL, teria se tornado um agente livre no final da temporada de 2024 sem a prorrogação. Seu novo contrato o coloca no mesmo nível de jogadores de primeira linha como Monte Tyreek e Golpe Cooper em termos de salário.

Ian Rapoport da NFL Network relatou os detalhes do contrato, observando que St. salário anual de US$ 30 milhões o vincula a Colina para o mais alto entre os receptores. O dinheiro garantido supera os US$ 75 milhões recentemente oferecidos a Negócio pelo Rams de Los Angeles.

Carreira de St.

O Leões elaborado São Marrom na quarta rodada do Rascunho de 2021e ele rapidamente se tornou uma peça fundamental do treinador principal Dan Campbell ataque, e particularmente favorecido pelo quarterback Jared Goff.

Na temporada de 2023, São Marrom teve impressionantes 119 recepções para 1.515 jardas e 10 touchdowns. Em seus três anos NFL carreira, ele acumulou 315 recepções, 3.588 jardas e 21 touchdowns.

São Marrom já deixou sua marca no NFLganho Pro Bowl seleções, sendo nomeado Jogador ofensivo NFC da semanae vencendo Novato ofensivo do mês em dezembro 2021.

Detroit quer construir uma dinastia

O Leões decisão de prorrogar São Marrom faz parte de sua estratégia para construir um concorrente de longo prazo. Além de São Marromeles também estenderam o atacante ofensivo Penei Sewell’s contrato hoje, tornando-o o atacante ofensivo mais bem pago da liga, com um contrato de US$ 112 milhões, US$ 85 milhões garantidos e um salário médio anual de US$ 28 milhões.

Com São Marrom e Sewell garantido, juntamente com Goff como zagueiro por pelo menos as próximas duas temporadas, o Leões têm como objetivo construir uma base sólida para o sucesso futuro.