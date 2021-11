No Penedinho, homem ateia fogo em carro após ser parado em blitz

Nesta quinta-feira, 11 de novembro, policiais do 11 BPM foram acionados para darem apoio a agentes da Arsal que realizavam blitz nas imediações do povoado Penedinho, Zona Rual de Piaçabuçu.

De acordo com informações repassadas para a reportagem do site Boa Informação, um motorista que realizava transporte de passageiros clandestino no veículo modelo Corsa, na cor verde, com ano de 1997, foi flagrado pelos agentes. No mesmo tempo o infrator soube que seu automóvel seria apreendido, foi quando o mesmo ateou fogo no veículo e em seguida correu para um matagal.

Policiais que chegaram para dar apoio, realizaram rondas para tentar encontrar o mesmo, mas até o fechamento dessa matéria o indivíduo não foi localizado. Um agente da Arsal foi até a Delegacia Regional para confeccionar um boletim de ocorrência sobre o caso.

Ninguém ficou ferido.