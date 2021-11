Penedo sedia primeira edição do Seminário Estadual de Atenção Primária à Saúde

Penedo foi escolhida para sediar a primeira edição do Seminário Estadual de Atenção Primária à Saúde, que tem o objetivo de fortalecer práticas dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS), uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (COSEMS/AL), com apoio da Prefeitura de Penedo.

A abertura do evento aconteceu hoje (18), no Theatro Sete de Setembro, e contou com a participação da Orquestra Filarmônica Monte Pio dos Artistas, onde compareceram cerca de 300 pessoas, entre secretários municipais de saúde e profissionais de saúde de todo estado de Alagoas e demais cidades do Brasil.

“Esse é o primeiro Seminário Estadual de Atenção Primária à Saúde realizado no estado de Alagoas e já superamos as expectativas. Conseguimos reunir mais de 300 pessoas, entre técnicos e gestores, o que é fantástico, depois de um período de tantas adversidades. Isso nos dá a garantia que estamos no caminho certo, construindo um SUS cada vez melhor”, explicou Rodrigo Buarque, presidente do COSEMS/AL e vice-presidente da região Nordeste do CONASEMS.

Charles Tocantins, vice-presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) comentou: “Hoje estamos aproveitando para discutir a Política de Atenção Primária e Saúde, que passou por renovação na sua forma de financiamento, na maneira de criar equipes e de captar recursos por metas de qualidades. Essa é a oportunidade de reunirmos secretários municipais para realizarmos propostas que serão levadas ao Ministério da Saúde, com base na realidade do estado de Alagoas”.

Entre os 80 gestores municipais de saúde que marcaram presença no evento estava a secretária municipal de saúde de União dos Palmares, Geany Vergeth que aproveitou a oportunidade para celebrar e agradecer. “É um prazer estar numa cidade tão linda como Penedo para participar desse seminário que enriquece ainda mais os nossos conhecimentos.”

O evento que vai até sexta-feira (19) está sendo realizado no Theatro Sete de Setembro e na Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, localizada ao lado da agência dos Correios, e terá também oficinas, mesas-redondas e palestras com o tema central os desafios e perspectivas da atenção primária em saúde para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Estamos muito contentes de sediarmos o Seminário Estadual de Atenção Primária à Saúde e contar com a presença maciça dos nossos secretários e técnicos. Sem dúvida, esse é um momento para trocar experiências para que a gente possa continuar desenvolvendo a Atenção Primária aqui no nosso estado”, afirmou o secretário municipal de saúde de Penedo, Guilherme Lopes.

Por: Fagner Honorato / Assessoria SEMS Penedo

Fotos: Deywisson Duarte / DECOM Penedo

Vídeo: Ricardo Alves / DECOM Penedo