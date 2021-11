Show de Elba Ramalho será transmitido pela Prefeitura de Penedo

Apresentação da artista marca a inauguração do Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto

Decom PMP

Domingo, 28 de novembro, 18 horas. Nesta data e horário, a Prefeitura de Penedo transmitirá em seu Instagram e pelo YouTube toda solenidade de inauguração do Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, inclusive o show de Elba Ramalho

Além da divulgação em tempo real, a gestão Crescendo Com Seu Povo também vai instalar um telão de LED próximo do local do evento, ao lado do prédio da Associação Comercial (início da Avenida Floriano Peixoto) e uma praça de alimentação na área pública localizada ao lado da agência do Banco do Nordeste.

Sobre o trânsito na área do Centro de Convenções, já parcialmente modificado devido a realização da 11ª edição do Circuito Penedo de Cinema, o trecho em frente ao complexo Hotel/Cine SF será interditado no domingo.

A Prefeitura de Penedo orientou proprietários de bares e restaurantes a estender o horário de funcionamento no próximo domingo devido ao aumento do fluxo de visitantes na cidade que registra alto crescimento de ocupação dos leitos dos meios de hospedagem, reflexo do calendário de eventos penedenses.

Parceria

O Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto foi viabilizado por meio de parceria entre os governos municipal, estadual e federal, investimento que recuperou o Cinema São Francisco para impulsionar o turismo de negócios na cidade reconhecida por seu patrimônio histórico, artístico e cultural.

O Centro de Convenções homenageia o empresário que construiu o Hotel e o Cinema São Francisco, além de outros empreendimentos. A solenidade de abertura oficial terá a presença de autoridade e convidados, com exibição de vídeo sobre a história do cineteatro inaugurado em 1959, à época o maior e mais moderno do Nordeste brasileiro.

As obras de restauro e recuperação devolveram a imponência do espaço que reabre as portas ainda sob o impacto da pandemia de Covid-19. O uso de máscara protetora continua obrigatório em locais fechados e a capacidade de público está autorizada para 633 das 707 poltronas disponíveis.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP