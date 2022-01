A melhor temporada numa camisa do “Milan” para Andriy Shevchenko

Andriy Shevchenko é um lendário avançado ucraniano que é mais conhecido dos fãs ao jogar pelo AC “Milan”. Foi com este clube que ele se tornou um dos melhores marcadores de gols europeus. Descobrir resultado do futebol com a participação desta equipa pode facilmente encontrar no site de estatísticas desportivas.

Se falarmos da melhor época de Shevchenko com AC “Milan”, foi em 2003/04. Antes de começar, os “rosso-neri” eram vistos como um dos favoritos, mas todos sabiam que não seria fácil para a equipe. A “Juventus”, o “Inter” e outros clubes eram muito fortes na altura.

No entanto, “Milan” conseguiu actuar com confiança e vencer o seu perseguidor mais próximo, “Roma”, por até 9 pontos. Shevchenko tornou-se o protagonista desta vitória. Andriy tinha 24 gols debaixo do seu cinto. Foi esse o número que marcou na sua primeira temporada em Itália.

Graças a esta actuação, Shevchenko acabou por ganhar o título de melhor atirador da Série A. Além disso, no final de 2004, o ucraniano recebeu “a Bola de Ouro”.

Em geral, todos estavam bem cientes dos talentos de pontuação do atacante. No entanto, é importante compreender que Andriy perdeu grande parte da campanha de 2002/03 devido a lesões. É por isso que também não se esperava que ele lutasse pelo título de melhor atirador na época 2003/04. Mas o avançado conseguiu não só regressar ao campo, como também provar a sua coragem. Não é sem razão que Shevchenko está em segundo lugar na lista dos melhores marcadores da história do AC “Milan”. Por sua conta, 176 gols para a equipe em todas as competições.

O que ajudou Shevchenko a ter uma época tão convincente?

O avançado ucraniano mostrou uma estabilidade espantosa ao longo de toda a campanha. Esse foi o fator-chave para ele ser o melhor atirador do torneio. Atualidade resultado em curso do futebol de jogos “rosso-neri” que pode descobrir no site de estatísticas desportivas.

Assim, se falarmos dos fatores que ajudaram Shevchenko a vencer a corrida de pontuação, tradicionalmente eles incluem:

Excelentes instintos de pontuação. Se um atacante tivesse um momento, era muito provável que resultasse numa ação bem sucedida. A presença de grandes parceiros no plantel de “Milan”, que assistiam constantemente o ucraniano. Este Pirlo, Kaká, Seedorf, Cafú e uma série de outros jogadores. Um tiro bem posicionado. Isto é evidente, acima de tudo, nos gols marcados fora da área do pênalti. Nessa temporada, Shevchenko marcou vários gols memoráveis com remates de longo alcance.

Mais importante ainda, os objetivos do avançado permitiram ao “Milan” ganhar o Scudetto pela primeira vez em 5 anos. O campeonato com “Milan” continuou a ser o único para Shevchenko com o “rosso-neri”. Dentro de alguns anos, ele deixará o clube e a sua carreira começará gradualmente a desvanecer-se no “Chelsea” de Londres.