Adubo especial para horta: veja como preparar

As plantas para serem cultivadas precisam de nutrientes. Independentemente de onde sejam plantadas, sejam em vasos, canteiros, hortas, é importante adubar suas plantas frequentemente. Por isso, hoje, separamos um passo a passo de um adubo especial para horta para que você veja como preparar. Confira nossas dicas incríveis para turbinar sua produção.

Por que adubar uma planta é tão importante?

Os adubos são os melhores amigos para as plantas. Eles nutrem a terra para que a planta fique forte e se desenvolva. É importante verificar o tempo que a sua planta precisa receber o adubo, porque esse tempo varia de cada espécie de planta. Algumas necessitam de adubo mais frequente, então, é importante saber o prazo limite da adubação para nutrir sempre a sua planta. Porém, é válido ressaltar que adubar em excesso pode fazer mal a sua planta.

Adubo orgânico

Diferentemente dos adubos químicos, que apesar de serem extremamente práticos para a adubação, orgânicos são muito mais eficazes e saudáveis para as suas plantas.

Você sabia que é possível realizar um sistema de compostagem? Sendo assim, dá para preparar seu adubo especial em casa e você saberá como.

Adubo especial: aprendendo a fazer o adubo verde

O adubo verde é o replantio de algumas colheitas para melhorar o solo. Sabe as folhas que caem de algumas plantas ou os próprios frutos? Para esse adubo você precisa cavar a terra e devolver a ela tudo o que caiu da planta.

O ideal é que esse processo de semeadura ocorra no outono, pois logo após, no inverno, ele poderá ser manuseado no solo. Com sorte, você poderá colocar esse adubo verde nas plantas a partir da primavera. Mas, para que esse processo surta efeito, seja precavido e tenha noção dos prazos da estações a cumprir.

Resumidamente, o adubo verde é o melhor adubo para a planta, devido ao seu pouco trabalho de fazer, pois basta realizar o replantio dos restos das plantas e deixar a natureza no tempo certo fazer o restante do trabalho.

Outras receitinhas de adubos

Confira então, logo abaixo, algumas receitinhas especiais de adubo especial para horta que irão aumentar muito a sua produção e deixar ela sempre preparada para fornecer hortaliças saudáveis. Confira agora.

Farinha de casca de ovos

Se na sua casa há um grande consumo de ovos e você não sabe como aproveitar as cascas, basta lavá-las após o uso e acumular uma quantidade de aproximadamente 12 ovos. Após juntar todas as cascas que você precisará, basta pegar um mixer ou liquidificador e triturar todas as cascas.

Esse tipo de adubo é extremamente rico em cálcio e pode fortalecer muito as suas plantas.

Modo de usar:

Para usar, basta você colocar duas colheres de sopa a cada 100g de terra. E repetir o processo sempre que necessário.

Composteira

Para fazer a sua composteira em casa, basta você separar uma caixa ou pote grande que caiba uma boa quantidade. Você pode colocar o que tiver de restos de frutas e vegetais em casa, por exemplo: cascas de laranja, maçã, banana ou legumes em geral. De uma certa forma, a composteira nada mais é do que uma reciclagem dos alimentos já consumidos.

O único problema desse adubo é que por ser um acúmulo de restos de alimentos, pode acabar deixando o local com mau cheiro e se feito no quintal de casa pode trazer insetos indesejados para sua casa, a exemplo de moscas. Porém, há maneiras de amenizar o mau cheiro, principalmente se você colocar alguns cravos da Índia espalhados na superfície da sua composteira.

Húmus de minhoca

Outra opção poderosa de adubo orgânico, o húmus de minhoca pode ser feito diretamente na terra onde estão suas plantas. Para isso, você precisará colocar uma quantidade razoável de minhocas e folhas caídas das próprias plantas que ali estiverem.

Esse processo não ocorre de forma tão rápida. Assim como a composteira, requer um tempo e esse tempo de espera para que as folhas caídas se decomponham e o solo tenha o húmus ideal. Portanto, isso pode levar até dois anos.

Cogumelos

Composto de cogumelos também é um rico adubo para as suas plantas, para fazê-lo você pode precisar também de um mixer ou liquidificador.

A sua aplicação na terra é feita de maneira prática e rápida. Faça pequenos buracos ao solo que você precisa adubar e ali deixe algumas colheres do seu adubo de cogumelos.

Por também ser um composto orgânico, basta aguardar o tempo certo para que ele se decomponha e incorpore o solo com os nutrientes ideias para a sua planta.