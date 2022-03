A médica deverá receber uma das mais altas rejeições de paredão

Hoje, terça-feira, 22 de março, tem mais um dia de eliminação no Big Brother Brasil e vamos conhecer mais um participante eliminado do reality show da Globo.

Como todos sabem, Laís é a mais votada para deixar o programa, suas atitudes consideradas impopulares, somando as brigas constante com Arthur e ser aliada do quato Lollypop, faz com que só aumente sua rejeição.

O site Boa Informação promove enquetes do Big Brother Brasil, e para a votação de logo mais, Laís lidera com 88.64%, seguindo de DG com 6.57% e Eli 4.79%.

Lembrando que o record de rejeição de todos os programas é de Karol Conká, que obteve 99,17% de rejeição, algo muito difícil de ser batido. Foram um total de 285.230.781 milhões de votos.