Dia da Educação é comemorado com avanços na Semed Penedo

Prefeitura de Penedo investe na rede pública municipal

Decom PMP com Assessoria Semed Penedo

No Dia da Educação, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo tem muito a mostrar e comemorar.

Os avanços alcançados em diversos setores desde a gestão Penedo, Terra do Desenvolvimento e da Cultura estão consolidados com o governo Ronaldo Lopes.

Das salas de aula ao refeitório, nossos estudantes aprendem e recebem alimentação de qualidade, com cardápio elaborado por nutricionistas da Semed, tudo preparado por merendeiras capacitadas e premiadas em concursos organizados pelo Sebrae.

O acompanhamento assistencial e social atende demandas nas unidades de ensino e no domicílio dos estudantes que dispõem de transporte escolar formada por uma das melhores frotas do interior de Alagoas.

O governo Ronaldo Lopes também investe em novas tecnologias, implantando plataformas educacionais e adquirindo computadores, notebooks e cromebooks, facilitando o trabalho da direção de cada escola, professores e estudantes.

A Semed Penedo oferta ainda reforço escolar, contribuindo efetivamente no desenvolvimento da aprendizagem nos anos corretos, conforme a idade de alunos e alunas.

No campo das atividades esportivas, participamos das edições do JEAL e dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), com destaque para a natação.

Quem passou da idade correta para o Ensino Fundamental tem na Educação de Jovens e Adultos (EJA) a oportunidade de completar os estudos, seja para quem mora na cidade ou na zona rural.

A Secretaria de Educação de Penedo também capacita seu pessoal para ofertar um ensino humanizado e de excelência, cada vez melhor.

“Nós fazemos educação todos os dias! Mas nessa data alusiva eu só tenho a agradecer a equipe que me cerca e dá todo suporte para que possamos oferecer aos estudantes e suas famílias uma educação de qualidade”, afirma Cíntya Alves, gestora da Semed Penedo.

