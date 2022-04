Quem vai deixar o BBB, Eliezer, Gustavo ou Paulo André? Veja resultado parcial

Em paredão com votação acirrada, Jessilane Alves deixou o reality da Globo no domingo (17) com 63,63% de rejeição. Após a eliminação da professora de Biologia, o BBB 22 formou a 15ª berlinda na madrugada desta segunda-feira (18). Líder, Pedro Scooby indicou Eliezer Netto. Mais votado pela casa, Gustavo Marsengo deu contragolpe e puxou Paulo André Camilo para a berlinda. Quem sai do BBB 22? Vote na enquete do Notícias da TV no final deste texto.

“Todo mundo já imagina. É isso, é o Eli. Não ia votar nos caras que dividiram todos esses 90 dias comigo. As dificuldades e tudo. A gente estava jogando em lados opostos. Então, vou ter que botar o Eli de novo”, disse o surfista ao justificar voto em Eliezer.

Lembrando que a votação oficial acontece no site Gshow da Rede Globo.