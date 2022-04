Rockwell divulgou mais oportunidades de trabalho em São Paulo

A Rockwell é uma multinacional de origem estadunidense, presente há mais de um século no mercado. A empresa já conta com mais de 20 mil colaboradores distribuídos em cerca de 80 países. Com foco em automação de processo, a companhia traz tecnologias para agregar ainda mais praticidade e produtividade no cotidiano das pessoas.

Rockwell contrata novos colaboradores em diversos cargos

Deste modo, a Rockwell está contratando novos colaboradores para fazer parte da sua história. As vagas são destinadas a estágios e em alguns cargos há exigências como inglês avançado e pacote office.

Estagiário de Inside Sales (São Paulo);

Estagiário de Planejamento de Materiais para Supply Chain (São Paulo);

Estagiário de Logística (São Paulo);

Estagiário de Administração para Contratos (São Paulo).

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo na Rockwell, o profissional precisa acessar o site de inscrição e se cadastrar na vaga. Com isso, basta cumprir com os requisitos exigidos pelo cargo para atender as exigências de seleção. Na página também há informações quanto a faixa salarial, benefícios e mais sobre a empresa.

