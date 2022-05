Prevenção do estupro: 5 Grandes Maneiras de Prevenir Casos de Violação

O estupro é o crime violento que cresce mais rapidamente no mundo. A violação é um problema grave que pode ter efeitos duradouros sobre as vítimas e as suas famílias, amigos e comunidades. Está à procura de formas de prevenir casos de violação? Então, procure formas de prevenir casos de violação para ajudar as mulheres a evitar este acto. Os casos de violação não terminarão até que a sociedade se torne parte da solução. Para saber mais sobre as formas de prevenção de casos de violação, siga os melhores sites de apostas em esports no Brasil.

A sociedade pode unir-se e impedir esta trágica violência de perturbar o género feminino e masculino. Não só as mulheres são violadas, como também os homens são violados. As vítimas geralmente contraem doenças de saúde graves quando são violadas. Estas doenças podem incluir o VIH e a SIDA ou outras doenças sexualmente transmissíveis. Os casos de violação ocorrem geralmente em escolas, ruas, parques, carros e casas das vítimas. As seguintes são formas de prevenir e acabar com os casos de violação.

Relatar um caso de violação

Se testemunhar qualquer agressão sexual ou cair vítima de violação. Ligue para o número de emergência no seu país e denuncie o acto. Quando for violado, aconselha-se a não tomar banho e a não beber nem comer nada. Assegure-se de não se desfazer de quaisquer provas porque são utilizadas em tribunal. Não tenha medo de denunciar casos de violação porque a polícia só pode prender criminosos se estes forem alertados para a violência.

Segurança pessoal

Esta é uma das formas eficientes e eficazes de prevenir casos de violação na sociedade. É bom ensinar às pessoas formas de se manterem seguras no seu lugar. As formas podem ser como ficar seguro em casa, no trabalho, na escola, nos parques, e mesmo em eventos como caminhadas. A segurança deve começar com o indivíduo. Seguem-se algumas medidas de segurança pessoal que se podem tomar para prevenir casos de violação.

Segurança em Casa

O violador não tem qualquer consideração pelo local ou idade para fazer a violação. Assegure-se de que a sua casa está protegida contra o acesso não autorizado. Há muitas maneiras de proteger a sua casa contra o acesso não autorizado. Algumas incluem:

Reinstalar as fechaduras das suas portas e janelas.

Mantenha sempre as portas e janelas trancadas e instrua as crianças a nunca abrirem a porta a ninguém.

Peça sempre a todos os estranhos que aparecem em sua casa para se identificarem.

Instalar câmaras em toda a casa.

Dicas de segurança para crianças

Os pais devem ensinar os seus filhos a não aceitarem boleias ou a não falarem com estranhos. Ensinem sempre os seus filhos sobre assuntos sexuais e encorajem-nos a falar quando têm problemas. É essencial caminhar em grupos em qualquer lugar, o que se aplica a todos. As crianças devem sempre utilizar estradas públicas para caminharem de casa para a escola, e não devem utilizar atalhos nas estradas ou utilizar as ruas.

Conclusão

Agora que tem uma ideia sobre como prevenir casos de violação, pode partilhá-la com outras pessoas e prevenir outra vítima deste acto. É importante viver numa sociedade onde as pessoas não vivam com medo ou tenham de ficar fechadas nas suas casas.