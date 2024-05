Miami 1-0 DC United (18 de maio de 2024) Análise do jogo

Lionel Messi voltou ao time titular quando o Inter Miami marcou no final da partida para vencer o DC United por 1 a 0, graças a um gol nos acréscimos do substituto Leonardo Campana em uma noite chuvosa em Fort Lauderdale, Flórida, no sábado.

Messi, que perdeu o empate em Orlando City no meio da semana devido a uma lesão no joelho sofrida contra o Montreal há uma semana, jogou os 90 minutos completos em um jogo que foi atrasado quase 30 minutos devido ao mau tempo no Chase Stadium.

– Transmissão na ESPN +: LaLiga, Bundesliga, NWSL mais (EUA)

Quando o jogo começou, Messi e Miami lutaram para encontrar o ritmo de ataque contra um time obstinado e organizado do DC.

Parecia que Miami estava prestes a empatar pelo segundo empate consecutivo sem gols. Mas Campana, momentos depois de substituir Matías Rojas, acertou um remate imparável na parte inferior da trave, após uma bela assistência de Sergio Busquets, aos quatro minutos dos descontos.

Campana só pôde entrar em jogo depois que Martin Rodriguez, do DC United, sofreu uma potencial concussão, forçando uma substituição e dando ao Miami uma mudança extra a fazer.

A vitória mantém o Miami um ponto acima do FC Cincinnati no topo da classificação da Conferência Leste e do Supporters’ Shield.

“Ofensivamente, não fomos bons”, disse o técnico do Miami, Gerardo “Tata” Matino, em entrevista coletiva pós-jogo. “E não fomos bons na gestão do jogo. Mas comemoramos os três pontos e é muito valioso porque precisamos continuar somando para quando chegar a janela FIFA.

“Foi um jogo difícil para Leo Messi, foi complicado. Os espaços eram pequenos, tivemos que resolver com os defesas nas costas”.

A melhor visão do gol de Messi aconteceu quando ele chutou por cima do travessão de fora da área, aos 71 minutos. O argentino já não conseguiu marcar nenhum gol ou assistência em jogos consecutivos, únicos jogos que o fez nesta temporada.

O oito vezes vencedor da Bola de Ouro ainda tem 10 gols e 12 assistências em 10 jogos da MLS nesta temporada.

O DC, que está em nono lugar na Conferência Leste, parecia que poderia até ter conseguido uma vitória no final do jogo, mas o goleiro do Miami, Drake Callender, fez uma defesa notável nos acréscimos para impedir o substituto Cristián Dájome momentos antes de Campana dar a vitória ao Miami.

“Um minuto antes, Drake Callender nos salvou de um gol que poderia ter nos custado o jogo”, acrescentou Martino. “Um empate teria sido justo porque o DC United também não nos testou muito até aquela jogada. Não estávamos bem, precisávamos ser mais dinâmicos.

“Eles construíram uma linha de cinco e depois quatro que foram muito intensas, não conseguíamos romper as linhas e eles ameaçavam nas laterais. Defensivamente estivemos bem, porém, trabalhamos bem até a última jogada. estive 0-0.”

Messi não viajou com Miami para o jogo do meio de semana contra o Orlando, no Inter&co Stadium, depois que um confronto com o zagueiro do CF Montréal, George Campbell, na semana passada, o deixou com dores. Embora inicialmente considerado uma precaução, Martino revelou que a decisão de deixar Messi de lado resultou de uma lesão no joelho esquerdo, em vez de uma escolha premeditada de descansar o jogador de 36 anos devido à exaustão física.

O sábado também foi marcado pela primeira vez em cinco semanas para Jordi Alba, depois que o ex-lateral-esquerdo do Barcelona voltou do banco contra o Orlando.

“Sou uma pessoa que acredita que tudo na vida acontece por uma razão, por isso foi uma sorte Campana ter entrado e marcado”, disse Alba. “Estamos muito felizes por ele e pela equipe, e pelo fato de continuarmos sendo líderes.”

O Inter Miami visita Vancouver no próximo sábado, enquanto o DC United recebe o Chicago.

Lizzy Becherano da ESPN contribuiu para este relatório.