Quais são os números e times mais sorteados na Timemania

Se você gosta de apostas e tem o costume de jogar com frequência, com certeza já ouviu falar da Timemania. Por isso, veja quais foram os números e times que mais saíram em sorteios neste jogo.

Além disso, conheça mais sobre esta modalidade da Loterias Caixa. Saiba como apostar e tenha sorte no próximo concurso com essas dicas.

O que é a Timemania e como ela funciona?

A Timemania, é uma das poucas loterias da Caixa Econômica Federal que possui uma dinâmica de aposta fixa. Portanto, fazer seu jogo é muito simples. Para isso, basta escolher 10 dezenas entre as 80 disponíveis.

Nesse caso, não existe forma de selecionar mais números para fazer com que suas chances sejam ainda maiores. No entanto, ainda existe a opção de apostar em bolões da Timemania.

Aliás, os bolões carregam mais jogos em um mesmo bilhete. Por isso, aumentam as chances de ganhar o prêmio final de forma significativa. Mas, vale ressaltar que a divisão do valor do bilhete, também ocorre com o prêmio.

Timemania na internet

Sabia que tem como apostar na Timemania pela internet? Para isso, a Loterias Caixa disponibiliza o site oficial para que você faça as suas apostas. O procedimento é bem simples e fácil de fazer.

Primeiramente, caso não tenha um cadastro, é preciso fazê-lo. Então, o site solicitará algumas informações como CPF e data de nascimento. Após concluir essa etapa, basta apostar.

Como dito acima, você pode selecionar 10 números. No entanto, se tem alguma dúvida na escolha ou não sabe quais algarismos marcar, o sistema da surpresinha pode ser para você.

Aqui, o sistema escolhe os algarismos de forma aleatória. Ou até mesmo pode completar o seu jogo, caso as suas opções tenham acabado. Além disso, ainda há a modalidade da teimosinha, que é perfeito para quem deseja repetir o jogo por mais concursos.

Aliás, a melhor vantagem de jogar pela internet, é que você pode fazer todo o processo pelo celular. Para isso, você deve baixar o aplicativo da Loterias Caixa. Os passos são os mesmos do site, caso acesse pelo computador.

No entanto, saiba que para que a aposta seja válida, você deve cobrir a taxa mínima que é de 30 reais, assim como não pode ultrapassar o valor máximo, de 945 reais ao dia.

Como funciona a premiação

A premiação funciona de forma simples, assim como qualquer loteria. O maior prêmio vai para quem acerta todos os 7 números. No entanto, há premiações menores para quem faz de 3 a 6 acertos. Além disso, quem consegue adivinhar o time de coração, ganha dinheiro também.

Os sorteios acontecem semanalmente às terças e quinta feiras e são sempre uma oportunidade de ganhar. Por isso, apostar toda semana faz com que você tenha mais chances em ser um felizardo.

Quais são os números e o time de coração mais sorteados

Agora, saiba quais são os números que mais saem na Timemania. Portanto, reunimos uma lista das dezenas que saem com mais frequência. Dessa forma, fica mais fácil de você montar uma estratégia na hora de apostar.

Além disso, saiba qual é o time de coração mais frequente nos sorteios. Logo, confira quais são os números mais sorteados agora mesmo.

20 – 150 vezes

04 – 120 vezes

71 – 117 vezes

72 – 116 vezes

28 – 116 vezes

66 – 115 vezes

60 – 115 vezes

Enquanto isso, saiba que o time de coração mais sorteado é o Atlético de Goiás com 28 vezes.

Essas são as dezenas mais sorteadas até agora na Timemania. Certamente, elas te auxiliarão para fazer apostas mais certeiras. Para isso, invista nestes números, mas não use todos dessa lista, de uma vez, em seu jogo.

Na verdade, misture-as com números que você costuma colocar nos jogos. Ou seja, diversifique sempre as formas de apostar. Pois, quem sabe, você consegue o grande prêmio?

Estude e vá se atualizando

Por último, se você quer ter grandes chances de ganhar, estude os números. Para isso, sempre se atualize sobre os resultados da loteria. Então, uma dica é acompanhar os sorteios. A transmissão ocorre tanto pela internet quanto pela tv.

Basicamente, sintonize na emissora RedeTV! às 20h, para assistir o sorteio. Se não tiver como, se inscrever no canal do YouTube da Loterias Caixa é uma ótima alternativa. Aliás, isso não é válido apenas para o Timemania, mas para todos os jogos.

Por fim, mais um conselho é, estudar sobre a própria loteria. Como viu nos tópicos anteriores, acertar os números também envolve estatística. Portanto, na internet há estudos que indicam os principais números que mais saem na loteria. Sendo assim, esperamos que o artigo seja de grande auxílio para você.