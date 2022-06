Local onde ocorreu acidente em ponte destruída pelas chuvas em Penedo estava sinalizado

Secom PMP

O vandalismo pode ter sido o responsável pela morte dos ocupantes do veículo que caiu no rio Perucaba, situado na zona rural de Penedo.

O local situado na estrada da comunidade Ponta Mofina estava sinalizado pela SMTT da Prefeitura de Penedo devido a destruição da ponte pelas fortes chuvas da semana passada.

Para alertar sobre o risco, cones e fita refletiva foram colocados no local, equipamentos danificados e jogados à margem da estrada onde o carro caiu na noite de ontem (quinta-feira, 09).

Furtos

Além da situação lamentável registrada na zona rural de Penedo, locais interditados na cidade devido aos danos causados pelas chuvas tiveram equipamentos furtados.

A Prefeitura de Penedo ressalta ainda que noticiou sobre os problemas relacionados com o trânsito de veículos na cidade, meio rural e principais acessos à cidade, informações também divulgadas nas redes sociais.

A SMTT Penedo sinaliza todos os pontos de risco, com equipamentos e material adequado, conforme as normas do trânsito.

O poder público municipal lamenta ainda o falecimento das duas pessoas que se encontravam no carro Polo de cor branca, placas QWI – 5867, vítimas ainda identificadas até as 11h50.