Anthony Smith não será o trampolim de ninguém no UFC: ‘Vamos acabar com isso agora’

Anthony Smith passou a maior parte de seis anos classificado entre os melhores meio-pesados ​​do UFC, mas algumas lutas repentinamente o tornaram alvo de várias convocações.

Apesar do fato de que as três derrotas em suas últimas quatro lutas foram todas contra adversários do top 15, o ex-desafiante ao título do UFC sabe que tem muito trabalho a fazer para voltar ao topo da divisão. Infelizmente, por ter enfrentado alguns contratempos, Smith tem muitos prospectos mencionando seu nome, incluindo seu próximo adversário, Vitor Petrino.

No papel, o currículo de Petrino não se compara ao de Smith, mas o veterano de 35 anos ainda decidiu responder ao desafio por um motivo específico.

“Eu não sou o nome que você verá como um leão ferido que tem um nome e algum cargo na empresa a partir da qual você construirá seu nome”, disse Smith ao MMA Fighting. “Então vamos colocar isso de lado agora. Nós simplesmente vamos acabar com isso.

Em seu programa de rádio Sirius XM antes do UFC 301, Smith disse que se sentiu “ofendido” por Petrino tê-lo chamado e se recusou “a ser o novo Neil Magny”.

Embora Magny tenha se perdido em seu discurso retórico, a explicação de Smith destacou como o veterano meio-médio se tornou a chamada mais popular para quem quer fazer seu nome com 170 libras. Magny não era apenas um lutador estabelecido entre os 15 primeiros classificados, mas ele sempre aceitava com alegria todo e qualquer desafio lançado em seu caminho.

Smith não estava tentando insultar Magny, especialmente depois de vê-lo demolir o altamente elogiado candidato Mike Malott em sua última apresentação, o que aparentemente acalmou um monte de pesos meio-médios barulhentos e barulhentos. Smith quer fazer o mesmo depois de vencer Petrino no sábado.

“Quantos novatos chamaram Neil desde sua última luta? Exatamente. Porra zero”, disse Smith. “Porque eles dizem, ‘Oh, ok, deixa pra lá, aquele cara ainda tem alguma coisa no tanque e ele é um problema.’ Então, talvez eu tenha um conjunto de habilidades melhor ou talvez seja melhor nisso ou talvez seja mais atlético, mas Neil Magny não vai desaparecer e ele acabou de eliminar um dos prospectos mais promissores. na divisão. Então é exatamente isso que estou procurando fazer. Me deixe em paz. Isso é o que eu quero. Quero que eles me deixem em paz.

“Isso é por minha conta. Eu me coloquei nessa posição. Então cabe a mim mudar a narrativa. Isso é exatamente o que eu quero fazer. É por isso que quando ele me chamou, imediatamente eu estava ao telefone com Mick Maynard. Perfeito, vamos embora.

Smith nem piscou quando Petrino pediu para lutar com ele e, verdade seja dita, o brasileiro pode querer agradecer um pouco pelo confronto estar realmente acontecendo.

No fundo, Smith sabe que não precisava atender a ligação e certamente não precisava viajar até o Brasil para sua próxima luta, mas acabou abraçando a ideia.

“Vamos ser honestos, se ele tivesse me chamado e eu não tivesse respondido, ele não conseguiria aquela luta”, disse Smith. “Mas assim que ele me chamou, eu meio que revirei todas essas coisas na minha cabeça. O UFC 301 é exatamente a linha do tempo que quero lutar. Quero vencer no Brasil. O UFC 301 é exatamente o cronograma que quero lutar, é um pay-per-view, ele é brasileiro.

“É o tipo de cara com quem quero lutar. Gosto do estilo de confronto e ele me chamou a atenção. Então eu disse imediatamente ao Mick Maynard: ‘Se ele estiver classificado na terça, luto com ele no Brasil’. Foi exatamente isso que aconteceu.”

Por mais que ele entenda a narrativa pública de que está em declínio ultimamente, Smith promete que isso não poderia estar mais longe da verdade.

Seu histórico pode não refletir isso, mas Smith acredita que ainda é capaz de vencer qualquer um até 205 libras no UFC. Ele assume a responsabilidade de que lutadores como Petrino agora se sintam encorajados o suficiente para denunciá-lo e acreditar realisticamente que a luta pode acontecer.

Tudo faz sentido, mas Smith não quer nada mais do que acabar com esse absurdo de forma violenta.

“Estou farto dessa merda”, disse Smith. “Eu superei. Terminamos com isso. Nós vamos acabar com isso. Eu não acabei. Pelo menos na academia, estou tão bom agora como sempre estive. Eu me sinto muito bem. Estou me movendo muito bem. Meu condicionamento está bom. Ainda estou aprendendo e sendo capaz de ajustar e mudar meu jogo.

“À medida que estou ficando um pouco mais velho, há algumas coisas às quais preciso me ajustar. Isso é apenas parte disso. Mas não perdi a velocidade. Ainda estou vendo coisas, como se meu tempo de reação ainda fosse bom. Eu nem estou realmente machucado. Não quero me azarar porque ainda tenho alguns dias, mas não estou machucado. Está tudo indo muito, muito bem.”